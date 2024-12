Les FIFAe Finals 2024 couronnent les premiers vainqueurs de la FIFAe World Cup sur eFootball™

L’événement, mettant à l’honneur Rocket League et eFootball™, a eu lieu à Riyad (Arabie saoudite) du 5 au 12 décembre

Après deux semaines des plus spectaculaires à la SEF Arena de Riyad (Arabie saoudite), les FIFAe Finals 2024 se sont achevées le 12 décembre avec le sacre des vainqueurs de la FIFAe World Cup sur eFootball™.

Minbappe, originaire de Malaisie, et l’équipe d’Indonésie, respectivement sur mobile et console, ont ainsi écrit une nouvelle page d’histoire en devenant les premiers champions du monde de cette nouvelle compétition d’eSport proposée par FIFAe, au portefeuille de titres grandissant.

Concernant la variante sur console, c’est l’Indonésie, composée de akbarpaudie, BINONGBOYS, SHNKS-ELGA et GARUDAFRANC, qui s’est emparée du titre. L’équipe a dû faire face à une concurrence féroce, notamment le Brésil, finaliste malheureux, mais a su tirer son épingle du jeu grâce à une intelligence tactique particulièrement aiguisée et un sens du collectif rodé.

Coorganisé avec la Fédération Saoudienne d’eSport, l’événement phare des tournois FIFAe a offert huit jours de compétition intense sur Rocket League et eFootball™, mais aussi plusieurs activités sur site à l’intention des spectateurs. Cette deuxième mouture des FIFAe Finals a sacré trois champions méritants et donné à de multiples communautés la possibilité de représenter leur pays sur la scène internationale. Dans le cadre de la dotation globale de cette manifestation organisée dans le quartier de Boulevard City, différents prix ont été distribués aux participants pour une valeur totale de USD 450 000.

Le décor spectaculaire de la SEF Arena pour les trois compétitions a concrétisé le début d’une nouvelle ère pour les communautés locale et internationale d’eFootball. Les curieux peuvent revoir les matches et consulter les résultats complets sur FIFA.GG, mais aussi communiquer sur les réseaux sociaux à l’aide des mots-dièse #FeWCeFootball, #FeWCRL et #FameYourGame.