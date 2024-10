Arsène Wenger va diriger un groupe de travail chargé de réfléchir au bien-être des joueurs

Les dernières études scientifiques sur le bien-être physique et mental des joueurs et des joueuses viendront étayer les recommandations

Son rôle consistera à réfléchir à la mise en œuvre de protections efficaces pour les joueurs et les joueuses, en prenant en considération un certain nombre d’aspects pratiques comme les questions opérationnelles, médicales, réglementaires et juridiques.

Les recommandations du groupe de travail seront étayées par les dernières recherches scientifiques en matière de bien-être physique et mental des joueurs et des joueuses.

La création de ce groupe de travail fait suite aux échanges menés avec des représentants des joueurs professionnels issus de plusieurs ligues et fédérations, dont la Premier League et la Women’s Super League anglaises, mais aussi à d’autres initiatives menées par la FIFA dans ce domaine. Parmi elles, citons la création d'un cadre réglementaire novateur pour la protection des joueuses et des entraîneures, son rôle dans l’introduction de cinq remplacements par équipe dans les compétitions nationales et internationales de haut niveau ou encore l’introduction à tous les niveaux d’un remplacement permanent supplémentaire en cas de commotion cérébrale.