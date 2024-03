L’IFAB approuve plusieurs modifications aux Lois du Jeu, concernant notamment les remplacements permanents pour commotion cérébrale

À l’occasion de sa 138e assemblée générale annuelle, organisée par la Fédération Écossaise de Football à Loch Lomond, l’IFAB a approuvé une série de modifications et de clarifications à apporter aux Lois du Jeu. Ces amendements portent sur les remplacements permanents pour commotion cérébrale, les fautes et les incorrections, les penalties, ainsi que l’équipement des joueurs.

Tests confirmés

L’IFAB a par ailleurs décidé d’étendre à d’autres compétitions le test de la FIFA concernant l’annonce publique par l’arbitre de sa décision finale consécutive à une analyse vidéo ou une longue vérification impliquant l’assistance vidéo à l’arbitrage. Pour ce faire, les compétitions doivent obtenir l'autorisation de l’IFAB et s'engager à respecter les directives technologiques et d’arbitrage produites par la FIFA.

Modifications et clarifications pour les Lois du Jeu 2024/25

Loi 12 (Fautes et incorrections) : Les mains non délibérées donnant lieu à un penalty doivent être sanctionnées au même titre que les autres fautes.

Autres sujets

La FIFA a confirmé l’organisation d’une campagne mondiale destinée à faciliter l’identification des symptômes de commotion cérébrale et à mieux connaître les mesures à prendre lorsque ces symptômes apparaissent. De son côté, l’IFAB a demandé que des analyses de données médicales pertinentes soient fournies à l'assemblée générale annuelle suivante, conformément à l'amendement de la Loi 3 concernant ce sujet. De plus, les membres ont reçu des informations sur les tests mis en place par la Fédération Anglaise de Football relatifs au port de caméras par les arbitres dans le football de base et à l’interdiction des têtes intentionnelles pour les joueurs des catégories U-12 et inférieures. L’IFAB a également reçu des informations sur le test relatif aux situations de hors-jeu conduit dans la catégorie U-18 en Italie, et a approuvé la mise en place de tests supplémentaires.