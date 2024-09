Annonce des effectifs pour Ouzbékistan 2024™

À seulement huit jours du match d'ouverture de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA Ouzbékistan 2024™, et alors que les préparatifs du tournoi entrent dans leur phase finale, les listes définitives des équipes des 24 nations participantes ont été annoncées.

Un total de 336 joueurs participera à la 10ème édition du tournoi, qui se tiendra du 14 septembre au 6 octobre 2024, avec des matchs dans trois villes hôtes : Andijan, Boukhara et Tachkent.

La compétition mettra en vedette les meilleures équipes et joueurs de futsal au monde, avec les six confédérations représentées parmi les 24 nations en lice, dont quatre pays participant pour la première fois à une Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ : l'Afghanistan, la France, la Nouvelle-Zélande (Aotearoa) et le Tadjikistan.