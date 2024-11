La FIFA et le Qatar lancent le Fonds d’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ dans le cadre d'une initiative novatrice en collaboration avec l’OMC, l’OMS et le HCR

Des initiatives soutenues par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

Les investissements prévus de USD 50 millions bénéficieront socialement à plusieurs régions – une première

Le fonds concentre son action sur l’aide aux réfugiés, l’éducation, la santé publique et la santé au travail, ainsi que des programmes de développement du football

À la suite de l’annonce intervenue en novembre 2022, la FIFA a accéléré l’introduction du Fonds d'héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ en investissant USD 50 millions dans plusieurs programmes sociaux, en collaboration avec le Qatar et trois organisations internationales : l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

L'objectif de ce fonds et de ce partenariat multipartite est d’aider la FIFA à obtenir des résultats au-delà du terrain et de soutenir les organisations internationales afin qu’elles puissent avoir un impact social et développemental positif dans le monde entier.

Cette initiative novatrice a été présentée – et signée – lors d'une réunion en ligne à laquelle ont participé le Président de la FIFA, Gianni Infantino, la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, et le secrétaire général du Conseil suprême pour la remise et l’héritage (SC), S.E. Hassan Al Thawadi.

Pour la première fois, le Fonds d’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA™ servira à financer des projets sociaux dans plusieurs régions. Ceux-ci seront axés sur les piliers suivants :

Réfugiés : En s’associant au HCR, le Fonds d'héritage soutiendra des programmes qui renforcent les communautés et développent la résilience ainsi que l’autonomie de certaines des populations les plus vulnérables de la planète. Ce faisant, il vise notamment à améliorer l’accès aux services de base, renforcer l’inclusion sociale et consolider les systèmes nationaux.

Sécurité et santé publique/au travail : Le Fonds d'héritage soutiendra des initiatives qui s'appuieront sur le rôle joué par la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 pour promouvoir la santé et le bien-être, et dont la portée s’étendra à l'amélioration des conditions de travail. La FIFA contribuera à l’initiative phare de l’OMS intitulée « Beat the Heat » (Lutter contre la chaleur), qui permet de proposer des actions de prévention favorisant la santé et la sécurité des personnes les plus exposées aux chaleurs extrêmes, tout en sensibilisant aux dangers et effets professionnels et environnementaux y afférents dans le contexte du changement climatique.

Éducation : En collaboration avec l’OMC et le Centre du commerce international (CCI), la FIFA soutiendra le Fonds pour les exportatrices dans l'économie numérique , dont l’ambition est de contribuer à l’autonomie économique des entrepreneuses en les aidant à accéder aux chaînes de valeur mondiales via l’exploitation du potentiel du numérique.

Développement du football : L’académie Aspire et l’équipe en charge du Programme de développement des talents de la FIFA, piloté par Arsène Wenger, coopéreront pour permettre la détection de jeunes talents dans des régions reculées de plusieurs pays en développement et ainsi donner à un plus grand nombre une chance de briller.

"Le Fonds d'héritage de la Coupe du Monde 2022 est un projet sans précédent qui s'appuie sur la formidable réussite de la compétition du point de vue de la durabilité", a déclaré le Président Infantino.

"La FIFA place ainsi le concept de fonds d'héritage à un tout autre niveau en termes de portée et de répercussions, en s'attaquant à des priorités telles que les réfugiés, la santé au travail, l'éducation, les travailleurs et le développement du football. Je tiens à remercier l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation mondiale du Commerce pour leur engagement et leur coopération dans le cadre de cette inititive historique."

Le Fonds d'héritage sera mis en œuvre en étroite collaboration avec le Conseil suprême pour la remise et l’héritage (SC), basé à Doha, au Qatar.

"Nous avons toujours été conscients de la capacité de la Coupe du Monde de la FIFA à générer un impact positif dans notre pays, dans la région et dans le monde entier. Pour exploiter son potentiel unique, il était impératif de voir cet événement comme bien plus que 28 jours de football", a déclaré le secrétaire général du Conseil suprême pour la remise et l’héritage, S.E. Hassan Al Thawadi. "Nous nous souviendrons toujours de cette compétition comme d'un moment majeur de l'histoire de notre région. C'est dans cette optique que nous avons souhaité mettre en place des projets d'héritage qui traiteraient des questions essentielles pour la région et la communauté internationale dans son ensemble. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires signataires pour utiliser le pouvoir du football et de la Coupe du Monde afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans notre région et au-delà."

"Le sport peut être un vecteur d’espoir et d’émancipation pour les personnes et les communautés marginalisées", a souligné le Haut Commissaire des Nations Unites pour les réfugiés, Filippo Grandi. "Ce fonds va permettre à l’héritage de la Coupe du Monde de s’exporter au-delà des stades et des écrans pour venir à la rencontre de millions de personnes déplacées à cause de la guerre et de persécutions. Il offrira une aide vitale et des perspectives d’avenir à ces déracinés en leur permettant de se reconstruire dans la sécurité et dans la dignité."

"Le monde du sport et celui de la santé doivent travailler main dans la main pour créer un environnement sûr, propre et sain pour toutes les personnes impliquées dans la préparation, l’organisation et l’héritage de ces grands événements sportifs : travailleurs, athlètes, spectateurs et communautés", a annoncé pour sa part le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. "L’OMS est enthousiaste à l’idée de prolonger son association avec la FIFA et le Qatar pour consolider l’héritage sanitaire de la Coupe du Monde."

"Cette initiative s'appuie les grandes lignes de la collaboration déjà bien établie entre la FIFA et l'OMC", a rappelé Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’OMC. "À travers notre Fonds pour les exportatrices dans l'économie numérique, cette collaboration novatrice contribuera à renforcer les compétences des entrepreneuses qui ont pour ambition d’utiliser des outils et plateformes numériques pour accéder à de nouvelles opportunités et à des chaînes de valeur mondiales."