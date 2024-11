Afin de bâtir sur cet héritage ainsi que de garantir le partage et la promotion des meilleures pratiques, les investissements soutiendront, dans un premier temps, « Beat the Heat » (Lutter contre la chaleur), l’initiative phare de l’Organisation mondiale de la Santé conçue pour protéger la santé et la sécurité dans des environnements menacés par la hausse des températures, mais aussi lutter contre les dangers et les conséquences du changement climatique.

Le monde du sport et celui de la santé doivent travailler main dans la main pour créer un environnement sûr, propre et sain pour toutes les personnes impliquées dans la préparation, l’organisation et l’héritage de ces grands événements sportifs.

La FIFA soutiendra l’initiative phare de l’OMS intitulée « Beat the Heat » (Lutter contre la chaleur), qui permet de proposer des actions de prévention favorisant la santé et la sécurité des personnes les plus exposées aux chaleurs extrêmes, tout en sensibilisant aux dangers et effets professionnels et environnementaux y afférents dans le contexte du changement climatique.