Le Conseil de la FIFA prend des décisions clés concernant certaines associations membres et des compétitions de la FIFA à venir

Les conclusions de l’analyse juridique indépendante relative à Israël et la Palestine adoptées

Le Règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ approuvé

La mise à jour de la Stratégie de la FIFA pour le football féminin : 2024-2027 validée

Le Conseil de la FIFA, réuni ce jeudi 3 octobre 2024 au siège de la FIFA, à Zurich, a pris plusieurs décisions clés sur différents sujets, notamment sur certaines associations membres de la FIFA et des compétitions masculines et féminines à venir.

En ce qui concerne la proposition soumise par la Fédération Palestinienne de Football lors du 74e Congrès de la FIFA au sujet de la Fédération Israélienne de Football, le Conseil de la FIFA a adopté les recommandations et conclusions suivantes, formulées dans l’analyse juridique indépendante commandée par la FIFA :

La Commission de Discipline de la FIFA ouvrira une enquête concernant l’infraction présumée de discrimination soulevée par la Fédération Palestinienne de Football.

La Commission de Gouvernance, Audit et Conformité de la FIFA se verra confier la mission d’enquêter sur la participation à des compétitions israéliennes d’équipes de football israéliennes qui seraient basées sur le territoire de la Palestine, et de guider le Conseil de la FIFA à ce sujet.

"Le Conseil de la FIFA a fait preuve de toute la diligence nécessaire dans cette affaire délicate et, sur la base d’une évaluation exhaustive, a suivi les conseils d’experts indépendants", a expliqué le Président de la FIFA, Gianni Infantino. "Les violences en cours dans la région confirment qu’avant toute chose, et comme nous l’avons dit lors du 74e Congrès de la FIFA, nous avons besoin de paix. "Nous sommes extrêmement choqués par les événements, et nos pensées vont vers celles et ceux qui souffrent. Nous enjoignons toutes les parties à rétablir immédiatement la paix dans la région."

Le Conseil de la FIFA a unanimement approuvé le Règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Celui-ci vise, autant que possible, à traiter les questions techniques et niveler les disparités liées aux différentes périodes d’enregistrement et aux calendriers nationaux spécifiques des clubs participants, tout en offrant une certaine flexibilité aux associations membres concernées.

Conformément au règlement, les associations membres des clubs participants auront ainsi la possibilité, à titre exceptionnel, d’ouvrir à l’intention de leurs clubs affiliés une fenêtre d’enregistrement avant le début de la compétition – à savoir du 1er au 10 juin 2025. La décision d’ouvrir ou non une telle fenêtre demeure à la discrétion de chaque association membre concernée.

Passé le délai de dépôt des listes de joueurs, et dans la mesure où les contrats de certains joueurs expireront pendant la compétition, les clubs engagés pourront remplacer des joueurs pendant une période restreinte courant du 27 juin au 3 juillet 2025, dans une certaine limite et sous réserve de dispositions spécifiques, notamment le fait qu’une fenêtre d’enregistrement "standard" doive être ouverte dans la fédération du club concerné à cette période. Néanmoins, l’objectif est d’encourager les clubs et les joueurs dont les contrats arrivent à expiration à trouver une solution adéquate pour permettre la participation desdits joueurs.

"La Coupe du Monde des Clubs 2025 marquera le début d’une nouvelle ère pour le football de clubs dans le monde entier. Elle verra les meilleures équipes s’affronter pour le titre officiel de champion du monde des clubs de la FIFA", s’est réjoui le Président Infantino. "Le règlement fait en sorte que les 32 clubs participants et les meilleurs joueurs de la planète puissent bénéficier des meilleures conditions possibles pour livrer des performances de très haut niveau."

Le Conseil de la FIFA a également approuvé à l’unanimité la procédure de vote en relation avec la désignation des pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ et de la Coupe du Monde de la FIFA 2034™.

Si, au terme de la procédure d’évaluation (c’est-à-dire au moment de la publication par la FIFA du rapport correspondant), il est conclu qu’une candidature satisfait aux exigences minimales en matière d’organisation au regard de l’évaluation technique, cette candidature pourra être présentée au Congrès de la FIFA.

Dans la mesure où les procédures de candidature ont été menées en parallèle et où chacune implique une candidature unique, la désignation des pays hôtes des différentes compétitions interviendra lors du même Congrès extraordinaire de la FIFA, qui se tiendra en ligne le mercredi 11 décembre 2024.

Ces procédures de candidature ayant pour point de départ commun l’approbation unanime par le Conseil de la FIFA d’une proposition visant à couvrir collectivement les éditions 2030 et 2034, la désignation des pays hôtes s’effectuera en bloc.

Stratégie de la FIFA pour le football féminin : 2024-2027

Le Conseil de la FIFA a par ailleurs pris connaissance de la mise à jour apportée à la Stratégie de la FIFA pour le football féminin : 2024-2027, qui reprend le cadre fixé par les Objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial tout en définissant des axes et plans d’action spécifiques au football féminin.

Cette stratégie entend entretenir le succès retentissant rencontré par la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande, qui s’est disputée dans des stades combles et près de deux millions de spectateurs, et a été suivie par plus de deux milliards de personnes à travers la planète.

"Si la Coupe du Monde Féminine 2023 a établi une nouvelle référence pour le football féminin et eu des répercussions énormes sur la discipline, nos regards sont déjà tournés vers Brésil 2027, pour ce qui sera la première Coupe du Monde Féminine organisée en Amérique du Sud. Elle jouera assurément un rôle décisif dans la poursuite de la croissance du football féminin", a confié le Président Infantino.

Hôte du 75e Congrès de la FIFA

Le Conseil de la FIFA a désigné la ville d’Asunción (Paraguay) hôte du 75e Congrès de la FIFA, prévu le 15 mai 2025.

Autres décisions

Le Conseil de la FIFA a également confirmé les dates des compétitions suivantes :

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™ : 27 septembre – 19 octobre 2025

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™ : 17 octobre – 8 novembre 2025

Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™ : 21 novembre – 7 décembre 2025

En outre, les dates de trois compétitions continentales pour équipes représentatives « A » ont été incluses au calendrier international des matches pour le football féminin 2024-2025 à la demande des confédérations organisatrices (CAF, CONMEBOL et OFC) :

Coupe d’Afrique des Nations féminine de la CAF 2024 : 5-26 juillet 2025

Coupe des Nations féminine de l’OFC 2025 : 4-19 juillet 2025

Copa América Femenina de la CONMEBOL 2025 : 12 juillet – 2 août 2025

En conséquence, et comme convenu avec les confédérations, les dates des fenêtres internationales de juin-juillet 2025 ont été définies comme suit :