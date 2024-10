La FIFA lance des appels d’offres au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas pour les droits médias de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™

La FIFA a lancé aujourd’hui deux appels d’offres distincts pour les droits médias de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™. Le premier concerne le territoire des Pays-Bas, tandis que le second porte sur les territoires du Luxembourg et de la Belgique.

Les appels d’offres permettront à la FIFA de sélectionner les entités les plus appropriées pour se charger des opérations de retransmission et couverture, et ainsi atteindre son objectif visant à toucher le plus vaste public possible en lui proposant notamment les meilleures images.