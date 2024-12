Bank of America devient Partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

L’institution financière rejoint le groupe des Partenaires officiels de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

L’expansion du partenariat entre Bank of America et la FIFA s’appuie sur deux événements sportifs emblématiques pour viser l’excellence dans le football

Bank of America va s’adresser à des milliards d’amateurs de football vivant aux quatre coins de la planète, renforcer sa relation client, interagir avec les communautés locales et contribuer à la croissance aux États-Unis, ainsi que dans les principaux marchés concernés par les matches de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La FIFA est fière d’annoncer l’entrée de Bank of America dans la liste des Partenaires officiels de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Disputée l’année prochaine aux États-Unis, la compétition phare du football de clubs international réunira pour la première fois les 32 meilleures équipes du monde.

En août dernier, Bank of America était déjà devenue la Banque sponsor officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Dans le cadre de cet accord, la FIFA et Bank of America s’engagent à travailler de concert en vue de favoriser le développement du football à l’échelle mondiale et de faire en sorte que tous les amateurs de ballon rond puissent profiter des retombées de la compétition, indépendamment de leur âge, de leurs aptitudes et de leurs origines. À quelques jours du tirage au sort officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, qui se tiendra jeudi à Miami, les deux organisations ont décidé d’étendre leur partenariat à la compétition phare du football de clubs organisée l’année prochaine.

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ 01:58

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Bank of America pour cette Coupe du Monde des Clubs de la FIFA qui réunit pour la première fois 32 clubs. Au cours des derniers mois, nous avons énormément discuté avec les dirigeants de l’institution sur la portée de la mission de la FIFA, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous sommes d’autant plus heureux que Bank of America ait décidé de nous aider à façonner le football de clubs de demain, en plus de son soutien pour la Coupe du Monde 2026. Par sa présence partout dans le monde, et en particulier dans chaque ville hôte de la Coupe du Monde des Clubs, Bank of America représente le partenaire idéal pour cette édition historique de la compétition".

Pour Brian Moynihan, président-directeur général de Bank of America : "Ce partenariat avec la FIFA, en vue de la Coupe du Monde 2026 et désormais de la Coupe du Monde des Clubs 2025, va nous permettre de renforcer nos relations clients. Nous allons pouvoir nous appuyer sur les événements les plus emblématiques du sport afin de favoriser le développement économique, tant au niveau local que mondial".

Disputée du 15 juin au 13 juillet 2025, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 verra s’affronter les meilleurs clubs des six confédérations - AFC (Asie), CAF (Afrique), Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes), CONMEBOL (Amérique du Sud), OFC (Océanie) and UEFA (Europe) – qui tenteront de soulever le nouveau trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Le match d’ouverture aura lieu à Miami, tandis que la finale se tiendra à New York – New Jersey.