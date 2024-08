L’institut financier à la solide réputation devient le tout premier sponsor mondial de la FIFA issu du secteur bancaire

Désireuses de créer du lien entre les individus grâce au ballon rond, l’instance dirigeante du football mondial et Bank of America s’impliqueront auprès des communautés

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ comptera 16 villes hôtes, dont 11 aux États-Unis

La FIFA est heureuse d’annoncer que Bank of America devient banque sponsor officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Ce partenariat historique vient rappeler l’engagement de l’institution financière mondiale à promouvoir le bien-être, la quête de l’excellence, mais également les liens sociaux et les répercussions positives à l’échelle locale grâce au sport.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, la FIFA et Bank of America travailleront de concert en vue de favoriser le développement du football à l’échelle mondiale et de faire en sorte que tous les amateurs de ballon rond puissent profiter des retombées de la compétition, indépendamment de leur âge, de leurs aptitudes et de leurs origines.

Bank of America est par ailleurs partenaire des marques sportives les plus emblématiques, qui ont toutes en commun de vouloir faire bouger les lignes. Le principal axe de ce partenariat, noué jusqu’en 2026, porte sur le renforcement des liens avec les populations locales et la volonté de générer des retombées sur le long terme dans les communautés des quatre coins du monde au sein desquelles vivent et travaillent les coéquipiers ainsi que les clients de la banque. L’entreprise élargit en outre sa panoplie de stratégies commerciales nationales et internationales à travers ce partenariat, qui permettra de créer des souvenirs communs impérissables et de rassembler les individus comme seul le sport en direct peut le faire.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est félicité de cet accord : "Nous sommes absolument ravis d’accueillir Bank of America, notre nouveau sponsor mondial pour cette Coupe du Monde avant-gardiste. L’engagement de Bank of America en faveur des communautés à l’échelle nationale et internationale fait écho aux objectifs que nous nous sommes fixés aussi bien pour cette compétition qu’en général. De plus, son soutien à la FIFA sur le plan international constitue un jalon important pour notre organisation, qui continue à servir le football au bénéfice du monde entier."

Tout premier sponsor mondial de la FIFA issu du secteur bancaire, Bank of America profitera de cette opportunité pour s’engager auprès des communautés. Son approche en faveur d’une croissance responsable via son engagement auprès des populations locales, ses programmes destinés aux jeunes et ses initiatives d’éducation financière est cohérente avec l’engagement de la FIFA de développer le football tout en garantissant des retombées positives à l’échelle des individus, partout dans le monde.

Pour Brian Moynihan, président-directeur général de Bank of America : "Le football a cette capacité de rassembler les gens à travers le monde comme aucun autre sport. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 représente une occasion unique de mettre en avant la quête de l’excellence et la façon dont nous répondons aux attentes de nos clients, de nos coéquipiers et des communautés auprès desquelles nous nous engageons, aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde."