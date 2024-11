La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA dévoile son trophée spectaculaire et innovant

Le trophée flamboyant qui récompensera le seul et unique champion du monde des clubs de la FIFA allie conception contemporaine et design innovant

Imaginé par la FIFA et réalisé en collaboration avec Tiffany & Co, ce trophée fourmille de détails qui mettent en valeur la grande histoire du football

Cette œuvre d’art peut se transformer en bouclier ou adopter une structure orbitale dynamique

La FIFA a dévoilé le trophée officiel de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui sera soulevé pour la première fois dans quelques mois. En effet, 12 sites exceptionnels répartis dans 11 villes hôtes des États-Unis accueilleront la compétition en juin et juillet 2025.

Imaginé par la FIFA et réalisé en collaboration avec le joailler de luxe Tiffany & Co, le trophée sera remis au vainqueur de l’édition inaugurale de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à l’issue de la finale qui aura lieu le 13 juillet 2025 au MetLife Stadium de New York – New Jersey.

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a tenu à partager son enthousiasme : "Innovante, inclusive et révolutionnaire, la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 32 équipes méritait un trophée à son image. Le résultat se présente sous la forme d’une statuette dorée, prestigieuse et intemporelle, qui symbolise l’avenir et s’inspire du passé."

"Les joueurs qui soulèveront ce trophée tiendront le monde du football de clubs entre leurs mains. À ceux qui remporteront ce trophée : l’histoire vous appartient ! Ce trophée est pour vous et pour le monde entier. Célébrons-le ensemble à l’approche d’une nouvelle ère pour le football. Le 13 juillet 2025, le seul et unique champion du monde des clubs de la FIFA soulèvera ce trophée à New York – New Jersey."

Le trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA dévoilé | Le Président de la FIFA, Gianni Infantino 02:38

Anthony Ledru, PDG de Tiffany & Co, a ajouté : "En 160 ans, Tiffany & Co a fabriqué quelques-uns des plus grands trophées de l’histoire du sport et reste plus que jamais une référence dans le domaine de la conception et de la réalisation. Le trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA représente un nouveau chapitre de cette longue histoire, marquée par la création des plus prestigieux symboles de la performance sportive."

Un symbole de l’avenir inspiré par le passé

Plaqué à l’or fin 24 carats, le trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA arbore un certain nombre d’inscriptions gravées au laser. Présents de part et d’autre de la statuette, ces écrits et illustrations retracent la grande histoire du football. On peut y voir notamment une carte du monde, les noms des 211 associations membres de la FIFA et des six confédérations, qui représentent la diversité géographique et culturelle du football.

Le disque central arbore quant à lui un certain nombre de figures qui évoquent les traditions du football : stades, équipements ou encore une carte du monde.

Le trophée est également parcouru par un certain nombre de gravures en 13 langues et en braille, rappelant le caractère inclusif du football mondial. De cette façon, l’héritage de la compétition sera accessible au plus grand nombre partout dans le monde. Un espace vierge accueillera les emblèmes des lauréats des 24 prochaines éditions de la compétition. En outre, le trophée peut délaisser sa forme de bouclier et se transformer en une structure orbitale dynamique, lui conférant un design modulable aussi étonnant qu’impressionnant.

Un trophée innovant dévoilé pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 00:45

En 1977, les sondes spatiales Voyager emmenaient avec elles leurs fameux disques d’or aux confins du système solaire. Des décennies plus tard, ces disques, mais aussi l’astronomie en général, le tableau périodique des éléments et les cartes utilisées par les grands explorateurs, ont tous joué un rôle dans la conception de ce trophée. Véritable hommage au passé et à l’avenir du football, il est également recouvert de symboles célestes représentant la position approximative des planètes le jour de la création de la FIFA, le samedi 21 mai 1904 à Paris (France), ainsi qu’à la date du match d’ouverture de la compétition, le 15 juin 2025 à Miami (États-Unis).

Enfin, un message aux vainqueurs a également été gravé sur le trophée : "À ceux qui soulèvent ce trophée : l’histoire vous appartient ! Vous êtes les témoins d’un moment singulier qui représente l’apogée du football de clubs. Un accomplissement réservé à une poignée d’élus, mais célébré par les foules."

Ces mots reflètent la nature même du trophée : un symbole de grandeur qui honore les légendes du passé et qui fera rêver tous les clubs du monde entier.

Un trophée pour les champions

Les équipes qui remporteront la compétition recevront une réplique du trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA agrémentée de gravures supplémentaires qui illustreront leur sacre. Ce trophée des vainqueurs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA est une copie conforme à l’original, que ce soit au niveau de sa conception ou de son échelle, sur laquelle des plaques porteront les emblèmes des clubs victorieux et les dates de leurs victoires.