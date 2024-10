La FIFA organise un séminaire sur la gouvernance financière à Bahreïn

Un séminaire sur la gouvernance financière s’est déroulé à Manama (Bahreïn) les 22 et 23 octobre 2024

Les secrétaires généraux et directeurs financiers de onze fédérations ont participé à l’événement

Le séminaire était organisé dans le cadre du nouveau programme FIFA CAMPUS

Les 22 et 23 octobre, la FIFA a organisé un séminaire sur la gouvernance financière à Manama (Bahreïn). L’événement a réuni les secrétaires généraux et les directeurs financiers de onze fédérations, ainsi que plusieurs représentants de la Confédération Asiatique de Football (AFC). Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la FIFA en faveur d'une meilleure gouvernance financière et du renforcement des compétences au sein des fédérations.

Des représentants de l’Afghanistan, d’Arabie saoudite, de Bahreïn, des Émirats arabes unis, d’Irak, de Jordanie, du Koweït, d’Oman, de Palestine, de Syrie et du Yémen ont pris part aux différentes sessions, conçues pour les aider à renforcer leurs systèmes de gestion financière et garantir une utilisation efficace des fonds de développement de la FIFA. Le séminaire s’est déroulé sous l’égide du nouveau programme FIFA CAMPUS, qui rassemble toutes les activités éducatives proposées dans le cadre des initiatives de renforcement des compétences et de formation pour les fédérations.

Les participants ont pu s'initier à une approche concrète, établie à partir du Guide de gouvernance financière de la FIFA. Ils ont également pris part à des échanges sur des sujets importants comme la procédure d’audit central, le reporting financier, la préparation du budget et le contrôle opérationnel. Les sessions ont permis de mettre en avant l’importance de concepts comme la responsabilité, la transparence et la bonne gestion financière dans le cadre du programme FIFA Forward, qui fait office de moteur pour le développement du football depuis 2016.

"Chaque année, nous menons un audit central de toutes les fédérations et confédérations, dans le cadre de FIFA Forward", a expliqué Tom Gorissen, directeur des Services aux associations membres. "L’objectif de ce séminaire et du Guide de gouvernance financière est d’aider les fédérations et les confédérations à préparer au mieux cet audit central mais aussi, à plus long terme, d’encourager l’adoption de bonnes pratiques en matière de gestion financière au sein des fédérations."

Renforcer la gouvernance financière

Le séminaire est un élément essentiel au service de la FIFA, qui doit s’assurer que chaque fédération possède les compétences nécessaires pour bien gérer les fonds de développement qui lui sont attribués – notamment dans le cadre du programme FIFA Forward. Ce dernier est à l’origine d’investissements importants dans les infrastructures de football, le football de jeunes et le développement technique, partout dans le monde. Il est donc essentiel de veiller à ce que ces sommes soient gérées efficacement, de façon à assurer la croissance à long terme du football.

"Ce séminaire s’inscrit parfaitement dans le cadre de la vision de la FIFA, qui souhaite améliorer le niveau de la gouvernance du football à travers le monde", précise Sanjeevan Balasingam, directeur régional pour l’Asie et l’Océanie. "En concentrant nos efforts sur l’intégrité financière et la transparence, nous faisons du développement du football une activité non seulement durable, mais aussi florissante partout dans le monde. Les outils et les stratégies présentés à Bahreïn vont permettre aux fédérations de mieux gérer leurs ressources, ce qui aura des répercussions positives sur la croissance du football."

Apprentissage interactif

Le séminaire a fait le choix de la variété avec, au programme, des présentations et des réunions bilatérales. Les participants ont pu se pencher sur des études de cas concrètes et des exercices pratiques ou encore participer à des discussions en groupe. Cette expérience d’apprentissage complète était avant tout conçue pour répondre à leurs besoins.

Collaboration avec l’AFC et participation régionale

La participation de plusieurs membres de l’équipe de l’AFC a enrichi le séminaire en recentrant les débats sur les défis et les solutions au niveau régional. De par sa nature collaborative, ce rendez-vous a facilité le partage de connaissances entre les fédérations, tout en mettant en avant les meilleures pratiques.

"Nous sommes très heureux d’avoir organisé ce séminaire avec la FIFA. Nous avons ainsi pu souligner la place essentielle de la gouvernance financière dans le football. Nous sommes fiers d’œuvrer aux côtés de la FIFA et déterminés à promouvoir la transparence et l’excellence dans la gouvernance du football", a déclaré Rashed Abdulla Al Zaabi, le secrétaire général de la Fédération Bahreïnienne de Football.

"Au cours de cet événement, nous avons beaucoup appris de la FIFA et des autres fédérations. En mettant l’accent sur la responsabilité et la gouvernance financière, nous avons acquis des outils pratiques qui renforceront notre gestion. Nous serons ainsi mieux à même de contribuer au développement du football dans la région", a lancé Firas Abu Hilal, son homologue de la Fédération Palestinienne de Football, en guise de conclusion.

Se tourner vers l’avenir