تنمية كرة القدم للسيدات (يونيو/حزيران 2025)

FIFA يقدم 13 برنامجاً لتطوير كرة القدم النسائية للاتحادات الأعضاء

شهر حافل بالنشاطات التطويرية في جميع أنحاء العالم انعكس على مشاريع في قارات متعددة

يستعرض برنامج ”Inside FIFA“ بعض أعمال التطوير الأخيرة في مناطق مختلفة من العالم

يعمل FIFA بجد في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. يرتكز هذا الهدف الطموح على 13 برنامجاً تنموياً مع جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الدعم من FIFA.

يسلط موقع ”Inside FIFA“ الضوء على بعض الأنشطة الهامة التي تمت مؤخراً والتي ساعدت في تعزيز بصمة كرة القدم النسائية على مستوى العالم.

إندونيسيا

كان مركز التدريب الحديث التابع لنادي بالي يونايتد الإندونيسي لكرة القدم هو المكان الذي استقبل فيه الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم مدربات من جميع أنحاء البلاد في هذه البقعة السياحية في برنامج FIFA لمنح تعليم المدربين.

بشكل مثير للإعجاب، جمع الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم 48 مشاركة يمثلن جميع الاتحادات الإقليمية الـ 38 في هذا الحدث الموسع الذي استمر ثمانية أيام، بهدف عام هو الإسراع في نمو موجة جديدة من المدربات المرخصات.

وقالت رامادانا ولاندياني، مديرة مشروع معهد دعم الرياضة الدولي في برامج FIFA لتطوير كرة القدم النسائية: "هذا البرنامج هو أكثر من مجرد دورة تدريبية - إنه بيان التزام بتمكين المرأة في كرة القدم. نحن نستثمر في قادة المستقبل الذين سيشكلون اللعبة في جميع أنحاء إندونيسيا."

وأضافت فيفين كاهياني سونغكونو، رئيسة لجنة كرة القدم النسائية في معهد الرياضة الإندونيسي. ”لدينا هدف واضح يتمثل في تعزيز النمو المؤثر وتحقيق طموحنا في المنافسة في كأس العالم للسيدات 2031 FIFA.“

اليونان

يتواصل الزخم مع استضافة الاتحاد اليوناني لكرة القدم لأحدث فعاليات حملة FIFA لكرة القدم للسيدات. شاركت ما يقرب من 200 لاعبة شابة بحماس في هذه الفعالية في ملعب ألكسندروبوليس الخلاب في إيفروس في أربع فئات عمرية من تحت 10 سنوات إلى تحت 16 سنة. ويعد هذا الحدث هو الثالث من نوعه الذي يقام في الأشهر الأخيرة وهو جزء من استراتيجية كرة القدم النسائية التي أطلقها الاتحاد اليوناني والمخصصة لكرة القدم للسيدات العام الماضي بدعم من FIFA.

غانا

استضاف الاتحاد الغاني لكرة القدم مهرجان حملة FIFA لكرة القدم النسائية في جامعة كوفوريدوا التقنية، مستهدفًا المنطقة الشرقية من غانا. شارك في المهرجان حوالي 320 فتاة تتراوح أعمارهن بين 5 و13 عامًا بحضور 32 مدرسة في جميع أنحاء المنطقة. كانت الأهداف الرئيسية للمهرجان هي إلهام الفتيات على لعب كرة القدم وبناء ثقتهن داخل الملعب وخارجه. استمر المهرجان على مدار يومين بالتزامن مع برنامج تطوير الحكام الذي شهد تدريب 22 فتاة صغيرة كحكام.

وقالت جينيفر أمانكوا ساربونج، مديرة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد الغاني لكرة القدم: ”حملة كرة القدم النسائية هي أكثر من مجرد مبادرة لتشجيع كرة القدم للفتيات؛ إنها احتفال بكرة القدم النسائية وخطوة نحو مستقبل أكثر شمولاً لكرة القدم في غانا“.

باراغواي

تم عرض التزام باراغواي المستمر بتطوير كرة القدم النسائية مرة أخرى من خلال مهرجان حملة FIFA لكرة القدم النسائية الذي استضافته باراغواي خلال أسبوع FIFA العالمي لكرة القدم. كان النمو الشخصي والتعريف بكرة القدم في المقدمة حيث شاركت أكثر من 100 شابة في هذا الحدث الذي أقيم في مرافق اتحاد باراغواي لكرة القدم. خلال اليوم، شاركت الشابات في تدريبات فنية وتكتيكية بقيادة مدربين متخصصين، بالإضافة إلى أنشطة جماعية وترفيهية.

بنما

كان السيناريو مشابهًا في بنما حيث استضافت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، التي لا تزال تستمتع ببهجة أول ظهور لها في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA، فعالية حملة FIFA لكرة القدم للسيدات كجزء من أسبوع FIFA العالمي لكرة القدم.

حضر حوالي 250 شخصًا في ملعب برناردو ”كانديلا“ جيل في مهرجان مفعم بالحيوية للفتيات تحت سن 14 عامًا. وتميّز الحدث بظهور خاص لنادية دوكريو، سفيرة المنتخب الوطني لكرة الصالات للسيدات والشخصية الرئيسية في التأهل التاريخي لأول بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA التي ستقام في وقت لاحق من هذا العام في الفلبين.

وقالت كارولينا جولي، رئيسة كرة القدم النسائية في الاتحاد البنمي لكرة القدم: "خلال الأسبوع العالمي لكرة القدم، أكد الاتحاد البنمي من جديد التزامه بتطوير كرة القدم النسائية ودمج مجتمع كرة القدم الوطني. إن أنشطة مثل مهرجان كرة القدم للفتيات، والدورة التدريبية المفتوحة مع المنتخب الوطني، وأيام المشاركة الداخلية مع موظفينا لا تعزز علاقتنا بالرياضة فحسب، بل تلهم الفتيات والشابات على تحقيق أحلامهن."

بورتوريكو

تمتعت كرة القدم النسائية بدفعة كبيرة مؤخراً في بورتوريكو مع وصول المنتخب الوطني إلى مستوى جديد (79) في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola للسيدات الصادر هذا الشهر، في حين أن سلسلة من المهرجانات كجزء من حملة FIFA لكرة القدم النسائية في وقت سابق من هذا العام وفرت زخماً في الطرف الآخر من منظومة كرة القدم. والآن، وضع الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم مساراً واضحاً للمستقبل من خلال الإطلاق الرسمي لاستراتيجية FIFA لكرة القدم النسائية في العاصمة سان خوان. وتحدد الاستراتيجية ذات التوجه المحلي المخصص للخطط والأهداف المستقبلية على جميع مستويات كرة القدم النسائية في الاتحاد العضو في الكونكاكاف.

كولومبيا

بدعم من حملة كرة القدم النسائية التابعة لـ FIFA، استضاف الاتحاد الكولومبي لكرة القدم مهرجان كرة القدم للفتيات 9 ضد 9، حيث تهدف مبادرة الاتحاد الكولومبي لكرة القدم إلى تنظيم وتكييف كرة القدم للشباب مع الاحتياجات الحقيقية للفتيات في المراحل الأولى من تطورهن الرياضي.

تزامن هذا البرنامج التجريبي، الذي أقيم في مدينتي مانيزاليس وبالميرا وضم 160 مشاركة، مع استضافة كولومبيا لبطولة الكونميبول للسيدات تحت 17 سنة 2025، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته البلاد في تنظيم كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA العام الماضي.