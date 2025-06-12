الولايات المتحدة تحتفظ بالصدارة وتَقدُّم بالجملة لمنتخبات أمريكا الجنوبية

لا يزال المنتخب الأمريكي محتلاً صدارة التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola
البرازيل تزاحم من المركز الرابع ثلاثي الصدارة، وكولومبيا تدخل نادي العشرين الكبار
تقدّم لافت للمنتخب المصري الذي قفز سبعة مراكز
شهد الإصدار الأحدث للتصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola الأخذ بعين الاعتبار نتائج 168 مباراة جرت منذ النسخة السابقة بتاريخ 6 مارس/آذار 2025. وبينما لا يزال المنتخب الأمريكي (1) متصدراً القائمة، برزت في جدول الترتيب تغييرات على مستويات عدة.
شهدت قمة الجدول تقلّصاً في الفارق بين المتنافسين، إذ تقترب أسبانيا (2) وألمانيا (3) من مزاحمة الأمريكيات على الصدارة، بالنظر إلى أن المنتخبين الأوروبيين لم يتجرّعا مرارة الهزيمة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. بينما تعثّر المنتخب الأمريكي في عقر داره بنتيجة 1-2 أمام نظيره البرازيلي (4، +4) في أبريل/نيسان الماضي. وبذلك اقتربت البرازيليات من ثلاثي الصدارة، في ظل غياب منتخبهن عن المراكز الثلاثة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2013. أما صاحب المركز الخامس فهو المنتخب الإنجليزي (5، -1)، يليه منتخب السويد الذي حافظ على مركزه (6).
وتُستكمل قائمة العشرة الكبار بكل من اليابان (7، -2) وكندا (8، -1) اللتين تعرّضتا للهزيمة على يد البرازيل والأرجنتين تباعاً. بينما احتفظ منتخب كوريا الشمالية بموقعه (9). أما فرنسا (10، +1) فتَدخل قائمة النخبة هذه من جديد، على حساب هولندا (11، -1).
شهدت الفترة السابقة كذلك تألق منتخب آخر من أمريكا الجنوبية، وهو منتخب كولومبيا (18، +3)، الذي سجّل فوزاً صعباً على كوريا الجنوبية بهدف يتيم. ويُشكّل ذلك الترتيب إنجازاً مهماً لسيدات كولومبيا اللواتي بلغن قائمة العشرين الأفضل ترتيباً للمرة الأولى في تاريخهن. كما حقّق منتخبان آخران من أمريكا الجنوبية أفضل تصنيف لهما على الإطلاق، وهما الباراغواي (45، +1)، وفنزويلا (48، +3) التي اقتنصت فوزاً غير متوقّع على نيوزيلندا بنتيجة 1-3. كذلك شهد منتخبان من أمريكا الوسطى تحقيق أفضل مركز لهما في التصنيف العالمي، وهما هايتي (50، +3) وبورتوريكو (79، +2). وكان الحال كذلك بالنسبة لمنتخب السعودية (165، +1)، بينما كان هناك تقدّم لافت لمنتخبات مصر (93، +7)، ولوكسمبورغ (111، +6)، وبنغلادش (128، +5). يُرجى الضغط هنا للاطلاع على جدول التصنيف الكامل. ستصدر النسخة المقبلة من التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola بتاريخ 7 أغسطس/آب 2025.