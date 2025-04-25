FIFA يُطلق الأسبوع العالمي لكرة القدم لأول مرة ويدعو أسرة كرة القدم حول العالم للانضمام إلى الاحتفالات

يستمر الأسبوع بين 21 و25 مايو/أيار ويهدف إلى التقريب بين جماهير كرة القدم واللاعبين والمجتمعات المحلية طوال خمسة أيام من إثارة كرة القدم والتواصل والمتعة والترويج لقدرة كرة القدم على توحيد الجماهير

أعدّ FIFA مجموعة أدوات رقمية للاتحادات الوطنية والأندية والمراكز الرياضية والمجتمعات المحلية من كافة المستويات، لتكون مرشداً لها في تنظيم فعاليات محلية ناجحة

أعلن رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن الاحتفال بالأسبوع العالمي لكرة القدم وتوسيع نطاق اليوم العالمي لكرة القدم الذي أطلقته الأمم المتحدة والذي يصادف 25 مايو/أيار سنوياً

أطلق FIFA الأسبوع العالمي لكرة القدم بين 21 و25 مايو/أيار 2025، وستركز النسخة الأولى من هذا الاحتفال على القدرة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم للربط بين الشعوب وتجاوز حواجز الجغرافيا والثقافات واللغات. وتحت شعار "معاً، نحن أقوى"، يمثّل هذا الأسبوع دعوة للأفراد والفرق والمنتخبات والمنظمات المختلفة حول العالم لتنظيم مباراة أو والاحتفال باللعبة الجميلة، وتسليط الضوء على القوة الكامنة في الوحدة.

وكان رئيس FIFA جياني إنفانتينو، قد اقترح في 23 مايو/أيار 2024 توسيع نطاق الاحتفال باليوم العالمي لكرة القدم (الذي أطلقته الأمم المتحدة والذي يُصادف 25 مايو/أيار)، بحيث يدوم لخمسة أيام سنوياً في إطار "الأسبوع العالمي لكرة القدم". يبدأ الأسبوع العالمي لكرة القدم في 21 مايو/أيار، وهو يوم تأسيس FIFA عام 1904، ويمتد حتى يوم الأمم المتحدة العالمي لكرة القدم في 25 مايو/أيار، وهو اليوم الذي انطلقت فيه دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1924 في باريس، والتي كانت أول بطولها ينظمهاFIFA، وهو ما مهّد الطريق أمام أول بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA™ أقيمت بعدها بست سنوات.

وبعد دعوة وجهها للجمعية العامة للأمم المتحدة عشية الاحتفال باليوم العالمي لكرة القدم، حظي رئيس FIFA بدعم كبير من رئيس الدورة 78 للجمعية العامة دينيس فرانسيز، ومن "مجموعة أصدقاء كرة القدم"، في سبيل منح سكان العالم فرصة التوحد من خلال كرة القدم، والاستمتاع بمشاعر البهجة والسلام التي تجلبها اللعبة الجميلة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA: "الأسبوع العالمي لكرة القدم هو أكثر من مجرد احتفال باللعبة التي نُحب، إنه احتفال بالوحدة. تحت شعار ’معاً، نحن أقوى‘، سيكون الأسبوع العالمي لكرة القدم بمثابة فرصة للاحتفاء بالقوة الهائلة التي تتمتع بها كرة القدم للتقريب بين الشعوب، ومدى القوة التي تتمتع بها أسرة كرة القدم عندما تكون موحدة. بغض النظر عن كيفية استمتاعكم بالرياضة، وسواء كنتم تلعبون مع أصدقائكم، أو تساندون فريقاً معيناً، أنتم جزءٌ من كرة القدم، التي تُوحّد العالم".

وأردف قائلاً: "أودّ أن أتوجه بالشكر إلى مجموعة أصدقاء كرة القدم والجمعية العامة للأمم المتحدة على دعمهم لنا لتوسيع نطاق الاحتفالات لما هو أطول من اليوم العالمي لكرة القدم الذي أطلقته الأمم المتحدة والواقع في 23 مايو/أيار، وأتطلّع لاجتماع العالم سوية خلال هذا الأسبوع الهام من الفرح والسعادة".

من جهته، قال الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم: "الأسبوع العالمي لكرة القدم هو بمثابة فرصة مميزة للمجتمعات المحلية للتلاقي والاستمتاع بكرة القدم. نشكر الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA وكافة المعنيين على إبداعهم والتزامهم في التخطيط للفعاليات وإقامتها، مما يمنح الناس في جميع أنحاء العالم فرصة للتشارك في المتعة التي تجلبها كرة القدم".

يُذكر أن الأسبوع العالمي لكرة القدم سيستمرّ بين 21 مايو/أيار، المتزامن مع الذكرى الـ 121 لتأسيس FIFA، وحتى 25 مايو/أيار، كما سيتم الاحتفال به خلال بطولة كرة القدم لوفود الاتحادات الوطنية الـ 211 المشارِكة في الدورة 75 من كونغرس FIFA المقرر انعقادها في باراغواي بتاريخ 15 من الشهر نفسه. وكان FIFA قد أعدّ مجموعة أدوات رقمية للاتحادات الوطنية والأندية والمراكز الرياضية والمجتمعات المحلية من كافة المستويات، لتكون مرشداً لها في تنظيم فعاليات محلية ناجحة،

بالإضافة إلى تقديم أفكار متنوعة لاستقطاب أفراد المجتمع للعب كرة القدم ومشاهدة مبارياتها، وأساليب مختلفة للتفاعل مع الجمهور من كافة الأعمار والقدرات البدنية. وتشمل مجموعة الأدوات ملصقات ونماذج لمنشورات للمساعدة في التوعية بقوة كرة القدم.

أما أهداف الأسبوع العالمي لكرة القدم فهي:

توحيد الأشخاص من كافة الخلفيات من خلال القوة التي تتمتع بها كرة القدم.

تعزيز روح الجماعة في المجتمعات المحلية من خلال المشاركة بتجربة مشاهدة كرة القدم سوية.

تنزيل حزمة أدوات الأسبوع العالمي لكرة القدم

من خلال تنزيل مجموعة الأدوات الرسمية للأسبوع العالمي لكرة القدم، سيحظى الأفراد والمنظمات بإمكانية الوصول إلى جميع الموارد الأساسية اللازمة لتنظيم الفعاليات والترويج لهذه الاحتفالية العالمية بكرة القدم. وتشمل مجموعة الأدوات أفكاراً لإقامة فعاليات، ونماذج لمنشورات منصات التواصل الاجتماعي، ونصائح وإرشادات لتنظيم أنشطة ممتعة وجذابة.

كيفية المشاركة:

بادِروا بتحميل مجموعة أدوات الأسبوع العالمي لكرة القدم من خلال [الرابط] للوصول إلى المصادر اللازمة لتنظيم فعالية.

اللعب أو المشاهدة: توجهّوا بالدعوة لأصدقائكم أو أفراد عائلاتكم أو زملاءكم أو أفراد مجتمعاتكم لتنظيم مباراة في كرة القدم أو مؤازرة فريقكم المحلي أو حضور حفلة لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم.