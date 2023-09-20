الاتحاد اليوناني لكرة القدم يُطلق إستراتيجيته لكرة القدم للسيدات بدعم من FIFA

تم إطلاق المشروع في أثينا قبل اليوم العالمي للمرأة

قام برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات بدعم هذه الاستراتيجية

تتضمن الاستراتيجية أول بطولة وطنية على الإطلاق للفتيات تحت 15 سنة، بدعم من FIFA Forward

أطلق الاتحاد اليوناني لكرة القدم استراتيجيته لكرة القدم للسيدات بدعم من FIFA من خلال برنامج تطوير كرة القدم للسيدات. وقد حضر الحدث، الذي أقيم في أثينا يوم 7 مارس/آذار 2024 عشية اليوم العالمي للمرأة، رئيس الاتحاد اليوناني لكرة القدم باناجيوتيس بالتاكوس والمدير التنفيذي ياكوفوس فيليبوسيس، وممثلون عن الدوري اليوناني الممتاز، ولاعبات من المنتخبات الوطنية للسيدات وأندية كرة القدم للسيدات من الدرجات الثلاث والاتحاد اليوناني للاعبي كرة القدم المحترفين.

وتتضمن الاستراتيجية تنظيم أول بطولة وطنية على الإطلاق للفتيات تحت 15 سنة، والتي سيتم دعمها من خلال برنامج FIFA Forward. وحضر حفل الإطلاق أيضاً إلخان محمدوف، المدير الإقليمي لـFIFA في أوروبا، ونادين كيسلر، مديرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للسيدات وبطلة أوروبا السابقة مع ألمانيا. أطلق FIFA استراتيجيته الخاصة لكرة القدم للسيدات في عام 2018، بناءاً على خمس ركائز: التطوير والتنمية داخل وخارج الملعب؛ تسليط الضوء على اللعبة وتطوير بطولات السيدات؛ التواصل والتسويق؛ الإدارة والقيادة؛ والتعليم والتمكين. كما شجّع الاتحادات الأعضاء لدى FIFA على إطلاق استراتيجياتهم الخاصة، على اعتبار أنها أساسية لتطوير اللعبة.

استراتيجية FIFA لكرة القدم للسيدات 02:20

يعتقد FIFA أن نجاح بطولة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™، إلى جانب الشكل الموسّع الذي يسمح لمزيد من المنتخبات بالحلم بالتأهل، سوف يُلهم المزيد من الاتحادات الأعضاء في FIFA للاستثمار في كرة القدم للسيدات. سيتم تعيين البلد المضيف لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ في كونغرس FIFA المقرّر عقده في 17 مايو/أيار 2024 في بانكوك، تايلاند.

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