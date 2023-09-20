الاتحاد اليوناني لكرة القدم يُطلق إستراتيجيته لكرة القدم للسيدات بدعم من FIFA

تم إطلاق المشروع في أثينا قبل اليوم العالمي للمرأة
قام برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات بدعم هذه الاستراتيجية
تتضمن الاستراتيجية أول بطولة وطنية على الإطلاق للفتيات تحت 15 سنة، بدعم من FIFA Forward
أطلق الاتحاد اليوناني لكرة القدم استراتيجيته لكرة القدم للسيدات بدعم من FIFA من خلال برنامج تطوير كرة القدم للسيدات. وقد حضر الحدث، الذي أقيم في أثينا يوم 7 مارس/آذار 2024 عشية اليوم العالمي للمرأة، رئيس الاتحاد اليوناني لكرة القدم باناجيوتيس بالتاكوس والمدير التنفيذي ياكوفوس فيليبوسيس، وممثلون عن الدوري اليوناني الممتاز، ولاعبات من المنتخبات الوطنية للسيدات وأندية كرة القدم للسيدات من الدرجات الثلاث والاتحاد اليوناني للاعبي كرة القدم المحترفين.
وتتضمن الاستراتيجية تنظيم أول بطولة وطنية على الإطلاق للفتيات تحت 15 سنة، والتي سيتم دعمها من خلال برنامج FIFA Forward. وحضر حفل الإطلاق أيضاً إلخان محمدوف، المدير الإقليمي لـFIFA في أوروبا، ونادين كيسلر، مديرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للسيدات وبطلة أوروبا السابقة مع ألمانيا. أطلق FIFA استراتيجيته الخاصة لكرة القدم للسيدات في عام 2018، بناءاً على خمس ركائز: التطوير والتنمية داخل وخارج الملعب؛ تسليط الضوء على اللعبة وتطوير بطولات السيدات؛ التواصل والتسويق؛ الإدارة والقيادة؛ والتعليم والتمكين. كما شجّع الاتحادات الأعضاء لدى FIFA على إطلاق استراتيجياتهم الخاصة، على اعتبار أنها أساسية لتطوير اللعبة.
يعتقد FIFA أن نجاح بطولة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™، إلى جانب الشكل الموسّع الذي يسمح لمزيد من المنتخبات بالحلم بالتأهل، سوف يُلهم المزيد من الاتحادات الأعضاء في FIFA للاستثمار في كرة القدم للسيدات. سيتم تعيين البلد المضيف لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ في كونغرس FIFA المقرّر عقده في 17 مايو/أيار 2024 في بانكوك، تايلاند.
إطلاق استراتيجية الاتحاد اليوناني لكرة القدم لكرة القدم للسيدات
01/06
Hellenic Football Federation Women’s Strategy Launch Event
02/06
Hellenic Football Federation Women’s Strategy Launch Event
سيحقق FIFA أهدافه من خلال تنفيذ استراتيجية خماسية من أجل:
التطوير والتنمية... داخل وخارج الملعب
يتعيّن على كل اتحاد عضو توفير منصب واحد في لجنته التنفيذية مخصّص لمصالح السيدات، وبحلول عام 2026 يجب أن يكون هناك سيدة واحدة على الأقل في هذا المنصب، بينما بحلول عام 2022، سيكون ثلث أعضاء لجنة FIFA على الأقل من السيدات. تعزيز وتوسيع برنامج تطوير القيادات النسائية وتحسين الاحتراف والرقابة التنظيمية.
التعليم والتمكين
معالجة القضايا الاجتماعية والصحية المحددة والتركيز عليها والتواصل مع المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الحكوميين لتطوير مشاريع مستدامة تعمل على تحسين حياة السيدات.
الإدارة والقيادة... داخل وخارج الملعب
بحلول عام 2022، وضع استراتيجيات كرة القدم للسيدات في 100% من الاتحادات الأعضاء، وبحلول عام 2026، مضاعفة عدد الاتحادات الأعضاء التي تملك دوريات منظّمة للشباب. توسيع نطاق برامج كرة القدم في المدارس، وإنشاء أكاديميات النخبة، وزيادة عدد المدربين والحكام المؤهلين، مما يحسّن بشكل كبير وصول الفتيات إلى اللعبة.
تسليط الضوء على اللعبة... تطوير بطولات السيدات
تحسين التصفيات الإقليمية لمسابقات FIFA وتطوير تلك الأحداث لبناء لاعبات مميّزات في سن مبكرة. تطوير وإطلاق مسابقات دولية جديدة وتحسين إطار عمل الأندية المحترفة.
التواصل والتسويق... زيادة الانتشار والقيمة
تعزيز الوعي باللاعب المميزات ورفع مستوى كرة القدم للسيدات من خلال تعزيز المشاركة وتسخير التكنولوجيا وتنفيذ استراتيجية علامة تجارية متميزة واستخدام نماذج القدوة والسفراء بالإضافة إلى برنامج مخصّص لأساطير السيدات. بحلول عام 2026، إطلاق برنامج تجاري لكرة القدم للسيدات.