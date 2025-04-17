تطوير لعبة السيدات (أبريل/نيسان 2025)

يقدم FIFA ثلاثة عشر برنامجاً لتطوير كرة القدم النسائية للاتحادات الأعضاء

شهر حافل من أنشطة التطوير في جميع أنحاء العالم ينعكس على النمو داخل وخارج الملعب

يستعرض FIFA Inside بعضاً من أعمال التطوير الأخيرة في مناطق مختلفة من العالم

يعمل FIFA بجد في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. يرتكز هذا الهدف الطموح على 13 برنامجاً تنموياً مع جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الدعم.

قام FIFA مؤخراً بتجديد وتوسيع نطاق برنامج FIFA لتطوير المرأة في دفعة إضافية لكرة القدم النسائية. يمكن العثور على معلومات إضافية عن الاتحادات الرئيسية هنا.

يسلط موقع ”Inside FIFA“ الضوء على بعض الأنشطة الهامة التي تمت مؤخراً والتي ساعدت في تعزيز بصمة كرة القدم النسائية على مستوى العالم.

بنما

كان الظهور الأول الملهم لمنتخب بنما الذي تصدره هدف مارتا كوكس المذهل في مرمى فرنسا، أحد الأحداث الفرعية العديدة الرائعة في بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™. حرصاً منه على الحفاظ على الزخم والبناء على تلك المنصة القوية، نظم الاتحاد البنمي لكرة القدم (FEPAFUT) الذي يعمل مع برنامج تطوير الدوري التابع لـFIFA دورياً وطنياً موسعاً للفتيات تحت 12 سنة. أقيمت على مدار ثلاثة أشهر وفي خمس مدن - فيراغواس، وفيراغواس سنترو، وتشيريكي، وتشيريكي أوكسيدنتا وكولون - شاركت أكثر من 500 فتاة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت كارولينا جولي، مديرة كرة القدم النسائية في اتحاد كرة القدم النسائية في فيباوتالاتحاد البنمي لكرة القدم: ”على مدى العامين الماضيين، عملنا على تعزيز كرة القدم النسائية في جميع أنحاء البلاد، حيث جلبنا اللعبة إلى كل زاوية“. ”الأمر لا يتعلق فقط بابتسامات اللاعبات الـ23 اللواتي ذهبن إلى أستراليا ونيوزيلندا في عام 2023، بل بابتسامات جميع فتياتنا“.

موريشيوس

أطلق اتحاد موريشيوس لكرة القدم حملة FIFA لكرة القدم للسيدات وحظيت بإقبال كبير من أكثر من 100 فتاة تتراوح أعمارهن بين 6 و12 عاماً. وكان الموضوع الأساسي للحملة هو الترحيب باللاعبات الجدد في بيئة ممتعة، وتضمنت الحملة عنصرين رئيسيين - كرة القدم والمهارات الحياتية. لا تزال هذه الدولة النائية الواقعة في المحيط الهندي في المراحل الأولى من برنامج كرة القدم النسائية، وتهدف إلى تحقيق هدف أكثر من 500 فتاة يلعبن كرة القدم بحلول عام 2027.

حملة FIFA لكرة القدم للسيدات في موريشيوس Previous 01 / 10 FIFA Women’s Football Campaign in Mauritius 02 / 10 FIFA Women’s Football Campaign in Mauritius 03 / 10 FIFA Women’s Football Campaign in Mauritius 04 / 10 FIFA Women’s Football Campaign in Mauritius 05 / 10 FIFA Women’s Football Campaign in Mauritius 06 / 10 FIFA Women’s Football Campaign in Mauritius 07 / 10 FIFA Women’s Football Campaign in Mauritius 08 / 10 FIFA Women’s Football Campaign in Mauritius 09 / 10 FIFA Women’s Football Campaign in Mauritius 10 / 10 FIFA Women’s Football Campaign in Mauritius Next

جنوب أفريقيا

أطلقت جنوب أفريقيا الآن استراتيجية كرة القدم للسيدات الشاملة التي طال انتظارها. اجتمع العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك مستشاران من FIFA، لتحديد المجالات ذات الأولوية وصياغة الأهداف والإجراءات التي من شأنها أن تضع في نهاية المطاف الأساس للاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كرة القدم النسائية في البلد.

وقالت ليديا مونيباو، الرئيس التنفيذي لاتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم (SAFA) واللاعبة السابقة في المنتخب الوطني: ”لطالما كان حلمنا أن نطور مثل هذه الوثيقة بشكل تعاوني - إطار عمل إرشادي للقيادات الحالية والمستقبلية في كرة القدم النسائية للرجوع إليه، مما يمكننا جميعاً من الارتقاء بكرة القدم النسائية في جنوب إفريقيا إلى أقصى إمكاناتها“.

أفريقيا الوسطى

أقام اتحاد كرة القدم في جمهورية أفريقيا الوسطى، بالشراكة مع قسم كرة القدم النسائية في FIFA، حفلاً للاحتفال بإطلاق استراتيجية تطوير كرة القدم النسائية الجديدة في البلاد. ويمثل هذا الحدث التاريخي، إلى جانب ورشة عمل لبناء قدرات إداريي كرة القدم النسائية، نقطة تحول لهذه الرياضة التي تمارس منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد. كما تضمنت ورشة العمل تفقد الموقع الذي يجري فيه بناء المركز الفني الجديد لكرة القدم النسائية، والذي من المقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.

شارك في هذا الحدث ما يقرب من 100 مشارك، بما في ذلك ممثلون عن الحكومة الاتحادية، مما يدل على التزام الهيئة الملكية للرياضة النسائية وقيادة الدولة بتوفير المزيد من الفرص للفتيات والنساء لممارسة كرة القدم.

جزر تركس وكايكوس

ظهر الشغف المتزايد بكرة القدم جلياً مع استضافة اتحاد جزر تركس وكايكوس لحملة كرة القدم للسيدات في ثلاثة مواقع - بروفيدنسياليس وكايكوس الجنوبية وكايكوس الشمالية. حضر الحملة أكثر من 180 شخصًا في إحدى الدول الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي مما يؤكد التزام اتحاد جزر تركس وكايكوس TCIFA القوي والمستمر بالنهوض بكرة القدم النسائية وخلق الفرص للفتيات.

وقالت يونيلسيس رودريغيز باييز، مديرة كرة القدم النسائية في TCIFA: ”أعتقد أن أهمية تنفيذ مثل هذه الأنشطة - خاصةً مع الفتيات - وثيقة الصلة بمهمتنا الاجتماعية، وستسمح لنا بالتوسع من خلال خلق مساحة آمنة لممارسة كرة القدم النسائية في كل ركن من أركان جزيرتن

حملة FIFA لكرة القدم النسائية في جزر تركس وكايكوس Previous 01 / 06 The Turks and Caicos Islands Football Association (TCIFA) hosted a Girls Festival, supported by the FIFA Women’s Football Campaign 02 / 06 The Turks and Caicos Islands Football Association (TCIFA) hosted a Girls Festival, supported by the FIFA Women’s Football Campaign 03 / 06 The Turks and Caicos Islands Football Association (TCIFA) hosted a Girls Festival, supported by the FIFA Women’s Football Campaign 04 / 06 The Turks and Caicos Islands Football Association (TCIFA) hosted a Girls Festival, supported by the FIFA Women’s Football Campaign 05 / 06 The Turks and Caicos Islands Football Association (TCIFA) hosted a Girls Festival, supported by the FIFA Women’s Football Campaign 06 / 06 The Turks and Caicos Islands Football Association (TCIFA) hosted a Girls Festival, supported by the FIFA Women’s Football Campaign Next

الدنمارك

تشهد كرة القدم النسائية في الدنمارك طفرة في كرة القدم النسائية مع زيادة بنسبة 6% في عدد اللاعبات من الفتيات والسيدات مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أعداد المشاركات. ومما لا شك فيه أن عودة الدنمارك إلى كأس العالم للسيدات في عام 2023 بعد غياب دام 16 عاماً، كانت أكبر زيادة في نسبة مشاركة الإناث في الفئة العمرية 13-18 عاماً.

وقال رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم (DBU) جيسبر مولر: ”أنا سعيد بشكل خاص بانضمام العديد من الفتيات والسيدات إلى أندية كرة القدم“. ”هذا تطور إيجابي للغاية ويساعد على تعزيز التنوع في كرة القدم الدنماركية.“

نيوزيلندا

مع اقتراب موعد انطلاق تصفيات كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، لا تزال فوائد استضافة البطولة تتردد في أوساط البلد المضيف للبطولة هذا العام. فقد أعلن الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم عن إنشاء صندوق بقيمة 8.4 مليون دولار أمريكي حصل عليها من FIFA بعد المشاركة في استضافة كأس العالم للسيدات لتخصيصها لتطوير اللعبة للفتيات والنساء في البلاد. وقال أندرو براجنيل، الرئيس التنفيذي للاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم: ”لقد شهدنا بالفعل نموًا رائعًا للفتيات والسيدات، مع زيادة بنسبة 27٪ في المشاركة من قبل كأس العالم للسيدات 2023 إلى الآن، ولكن هذا مشروع طويل الأجل حيث نريد أن ندعم اللعبة باستمرار، وهذا الاستثمار يساعدنا على مواصلة الدفع نحو ذلك.“

وفي الوقت نفسه، فإن تنمية الجيل القادم من المدربات هو جزء من هذا التركيز المستمر من خلال دورة تدريبية في الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم للسيدات فقط في العاصمة ويلينجتون. ”إنها مساحة آمنة حيث يمكن للمرأة أن تنمو وتتعلم حقاً كمدربة“، قالت إيمي شيبرد مساعدة مدرب فريق ويلينجتون فينيكس للسيدات. ”إن خلق هذه البيئة وتهيئة تلك المساحة للأشخاص ليشعروا أن بإمكانهم ليس فقط تقديم الملاحظات ولكن أيضًا تلقيها كان أمرًا مهمًا حقًا.“

مِنح تأهيل المُدرِّبات

تم مؤخراً ضم أحدث المدربات المشمولات في مِنح FIFA لتأهيل المُدرِّبات لعام 2025 إلى عنصر التوجيه عبر الإنترنت في البرنامج. وتتمثل الأهداف الأساسية للمنحة في تمكين المدربات ودعم التطور الشخصي وبناء شبكات العلاقات، بالإضافة إلى التثقيف والإلهام.

وتتضمن المشاركات في البرنامج هذا العام، الذي تدعمه شركة البرمجيات Xero، تمثيلاً عالمياً متنوعاً، والعديد منهن لاعبات ينتقلن إلى المرحلة التالية من حياتهن المهنية.

"إحدى النتائج الرئيسية في التقرير هي أن 22% فقط من المدربين الرئيسيين في 86 دورياً و669 نادياً هم من النساء. وفي حين أننا لا نستطيع تحسين هذا الرقم بين عشية وضحاها، إلا أنه من خلال الكشف عن البيانات وتحليلها، يمكننا أن نفهم أين نحتاج إلى مواصلة الاستثمار".

كرة القدم للصالات

استمر التزام FIFA بتنمية جميع جوانب كرة القدم النسائية خلال الشهر الجاري مع الكشف عن علامة تجارية لافتة للنظر لأول بطولة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA™. ستتميز أول بطولة FIFA تقام في الفلبين بشعار وبنكهة فلبينية واضحة، حيث تمزج عناصر كرة قدم الصالات الرئيسية مع إشارات إلى فن الشارع المحلي والزخارف المحلية وقوارب زامبوانجا فينتا وآلة غابانج الموسيقية وأنماط بيناكول التقليدية.