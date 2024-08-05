اتحاد موريشيوس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.mauritiusfa.mu
العنوان
Sepp Blatter House,
Quatre Bornes,
TRIANON
Mauritius
طرق التواصل
الهاتف: +230/465 2200
البريد الإلكتروني:info.mfa@intnet.mu
فاكس: +230/454 7911
التنظيم
الرئيس
سمير صبحه
نائب الرئيس
Abdool Rahman FURJUN
Vikash MOOTOOVEEREN
بهاي مصطفى شتبهل
رودولف لابودوس
الأمين العام
نذير باود
أمين الصندوق
لافال ان جي بينج مان
مدير الوسائط والاتصالات
الشيخ محمد جونو
جان باتور
المدير الفني
Rogerio BARROS
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Guillaume MOULLEC
مدرب وطني لفريق السيدات
Kersley LEVRAI
رئيس لجنة الحكام
Ashok JAMANSING
Head/Director of the Referees Department
Farid BHEWA
منسق الحكّام
Parmendra NUNKOO
منسق المباريات داخل الصالات
جينو لافونتين
رودولف لابودوس
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FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣