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اتحاد موريشيوس لكرة القدم

اتحاد موريشيوس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.mauritiusfa.mu

العنوان

Sepp Blatter House,

Quatre Bornes,

TRIANON

Mauritius

طرق التواصل

الهاتف: +230/465 2200

البريد الإلكتروني:info.mfa@intnet.mu

فاكس: +230/454 7911

التنظيم

الرئيس

سمير صبحه

نائب الرئيس

Abdool Rahman FURJUN

Vikash MOOTOOVEEREN

بهاي مصطفى شتبهل

رودولف لابودوس

الأمين العام

نذير باود

أمين الصندوق

لافال ان جي بينج مان

مدير الوسائط والاتصالات

الشيخ محمد جونو

جان باتور

المدير الفني

Rogerio BARROS

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Guillaume MOULLEC

مدرب وطني لفريق السيدات

Kersley LEVRAI

رئيس لجنة الحكام

Ashok JAMANSING

Head/Director of the Referees Department

Farid BHEWA

منسق الحكّام

Parmendra NUNKOO

منسق المباريات داخل الصالات

جينو لافونتين

رودولف لابودوس

تصنيف موريشيوس
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد موريشيوس لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد موريشيوس لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - AUGUST 05: (L-R) FIFA Secretary General Mattias Grafström, Comoros Football Federation President Said Athouman, Malagasy Football Federation President Alfred Randriamanampisoa, FIFA President Gianni Infantino, Mauritius Football Association President Samir Sobha and The Seychelles Football Federation President Elvis Chetty during a meeting between FIFA and the Football Associations of Mauritius, Comoros, Seychelles and Madagascar at FIFA's Paris office on August 05, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
تأثير برنامج FIFA Forward يتجلى بوضوح خلال لقاء جياني إنفانتينو مع اتحادات الأعضاء في مجلس اتحادات كرة القدم في جنوب أفريقيا (COSAFA)
٥ أغسطس ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
Pakistan players pose for taking a team photo
استراتيجية كرة القدم للسيدات
نساء باكستان يواصلن عودتهن الدولية
٢٠ يناير ٢٠٢٣
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البطولات
نتائج الجولة الأولى من تصفيات آسيا لكأس العالم FIFA قطر 2022
٥ سبتمبر ٢٠١٩
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البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا
٣ سبتمبر ٢٠١٩
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