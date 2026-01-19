FIFA يعلن عن تشكيلة المنتخبات لسلسلة FIFA 2026™

تدور المنافسة بين 48 منتخباً من الاتحادات القارية الستّة، أي ما يمثّل حوالي ربع مجتمع كرة القدم العالمي

يستقبل أحد عشر اتحاداً وطنياً عضواً في FIFA اثنتي عشرة مجموعة من منتخبات الرجال والسيدات

تُبثّ جميع المباريات حول العالم، لتكون أكثر توفراً للمشجعين ولزيادة شهرة المنتخبات

أكّد FIFA على البلدان المستضيفة وتوزّع المنتخبات على المجموعات لسلسة FIFA 2026™، محققاً بذلك إنجازاً كبيراً في عملية توسيع المبادرة لكلّ من منتخبات الرجال والسيدات.

وبعد الإعلان عن النسخة الموسّعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ستتضمن سلسلة FIFA 2026™ 48 منتخباً وطنياً سيتمّ توزيعها على 12 مجموعة من أربع منتخبات أثناء فترة المباريات الدولية الممتدة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان، إذ يشارك في سلسلة FIFA حوالي ربع المجتمع الدولي لكرة القدم مع 48 منتخباً، تمثّل حوالى 25% من مجموع الاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء في FIFA.

كما سيستضيف احد عشر اتحاد وطنّي عضو سلسلة الفعاليات، مع استضافة رواندا لمجموعتين، ما يرفع العدد الكامل للمجموعات إلى 12، إذ تتضمن المبادرة تسع مجموعات للرجال وثلاث مجموعات للسيدات، بحيث يتمّ تمثيل الاتحادات القارية الستة، ما يؤكّد على الوجه العالمي لسلسلة FIFA™.

Previous 01 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 02 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 03 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 04 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 05 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 06 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 07 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 08 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 09 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 10 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 11 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ 12 / 12 FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™ Next

يُذكر أن البلدان المستضيفة لمجموعات الرجال هي أستراليا وأذربيجان وأندونيسيا وكازاخستان ونيوزيلندا وبورتوريكو ورواندا وأوزبكستان. أمّا مباريات السيدات فستُلعب في البرازيل وساحل العاج وتايلاند.

والجدير بالذكر أنّ جميع مباريات سلسلة FIFA 2026 ستُبثّ حول العالم، لتسليط الأضواء على المنتخبات الوطنية المشارِكة وتوفير فرصة المشاهدة لجميع عشاق الساحرة المستديرة في كافة أرجاء المعمورة.

تجمع سلسلة FIFA 2026 منتخبات ذات أساليب تنافسية متنوّعة، في إطار تصميمها المُرتكز على التطوير، حيث تشمل منافسات الرجال مختلف المنتخبات التي يشملها التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، بحيث نجد منتخبات من أعلى القائمة مثل أستراليا (منتخب الرجال في المرتبة 26) إلى الدول الناشئة في عالم كرة القدم مثل جزر العذراء الأمريكية (المرتبة 207). وفي المقابل، تتضمن سلسلة السيدات منتخبات تحتل مراتب عالية في التصنيف العالمي، مثل البرازيل (المرتبة 7)، وصولاً إلى جزر تركس وكايكوس (المرتبة 194)، إذ يعكس هذا التنوع التزام FIFA بإتاحة الفرصة لإقامة مباريات دولية هادفة لمنتخبات تمثّل اتّحادات وطنية من كامل مراحل التطور.

يُذكر أنّ خمسة من منتخبات الرجال المشاركة في سلسلة FIFA 2026™ - أستراليا، وكابو فيردي، وكوراساو، ونيوزيلندا، وأوزبكستان - قد تأهلت إلى كأس العالم FIFA 2026™، ما يضيف تنافسية على هذه المبادرة إلى جانب أهدافها التنموية،

حيث تواصل سلسلة FIFA دعم عملية التطوير المتكامل لكرة القدم خارج أرض الملعب. هذا، وتستفيد الاتحادات الوطنية المستضيفة والمشارِكة من خبرة عملية في إدارة الفعاليات والتخطيط للعمليات وإعداد الحكّام وتنظيم البطولات، ومحاكاة ظروف البطولات الدولية الكبرى، وتعزيز القدرات في مختلف المجالات التشغيلية.

وتبقى سلسلة FIFA 2026 متوافقة بالكامل مع أهداف FIFA الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027، إذ تقدّم الفرص للمنتخبات للتنافس مع منتخبات أخرى من خارج اتحاداتها القارية من دون إضافة مواعيد على جدول المباريات الدولية، وفي ظلّ الترويج للنمو الفنّي والتطور التنظيمي والتبادل العالمي.

مجموعات الرجال

إندونيسيا (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)

بلغاريا

إندونيسيا (البلد المستضيف)

جزر سليمان

سانت كيتس ونيفيس

رواندا (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) - المجموعة الأولى

إستونيا

غرينادا

كينيا

رواندا (البلد المستضيف)

رواندا (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) - المجموعة الثانية

أروبا

ليختنشتاين

ماكاو

تنزانيا

بورتوريكو (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)

ساموا الأمريكية

غوام

بورتوريكو (البلد المستضيف)

جزر العذراء الأمريكية

أوزبكستان (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)

الغابون

ترينيداد وتوباغو

أوزبكستان (البلد المستضيف)

فنزويلا

أذربيجان (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)

أذربيجان (البلد المستضيف)

عُمان

سيراليون

سانت لوسيا

أستراليا (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)

أستراليا (البلد المستضيف)

الكاميرون

جمهورية الصين الشعبية

كوراساو

نيوزيلندا (اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم)

كابو فيردي

تشيلي

فنلندا

نيوزيلندا (البلد المستضيف)

كازاخستان (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)

جزر القمر

كازاخستان (البلد المستضيف)

الكويت

ناميبيا

مجموعات السيدات

تايلاند (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

نيبال

منتخب من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم

تايلاند (البلد المستضيف)

ساحل العاج (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)

ساحل العاج (البلد المستضيف)

منتخب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

باكستان

جزر تركس وكايكوس

البرازيل (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم)

البرازيل (البلد المستضيف)

كندا

جمهورية كوريا

زامبيا