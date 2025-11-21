FIFA يؤكّد توسيع سلسلة FIFA™ لتشمل منتخبات الرجال والسيدات خلال نسخة 2026

ترتكز هذه السلسة على النسخة التجريبية لعام 2024، وتجمع منتخبات من مختلف الاتحادات القارية

FIFA عازم على زيادة المشاركة لتشمل منتخبات السيدات

هذه المبادرة تُعزّز أهداف FIFA الاستراتيجية للعبة عبر العالم: 2023-2027 من خلال الترويج للفرص الهادفة إلى إقامة مباريات دولية بارزة

أكّد FIFA إجراء سلسلة 2026 FIFA™ خلال فترة المباريات الدولية المقرَّرة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان من العام المقبل، مُقدماً للمنتخبات من مختلف الاتحادات القارية منصة فريدة من نوعها للتنافس والتواصل في سياق يتخطّى الحدود التقليدية للاتحادات القارية.

وبعد النسخة التجريبية الناجحة في مارس/آذار 2024، ستُطبَّق هذه المبادرة بصورة موسّعة في سلسلة 2026 FIFA، التي ستشهد مشاركة عدد من الاتحادات الوطنية، والمزيد من الدول المستضيفة، فضلاً عن إقامة نسخة مخصصة لمنتخبات السيدات للمرة الأولى على الإطلاق. وقد صُمّمت هذه النسخة الموسّعة لتسهيل المباريات الدولية القيِّمة والمساهمة بصورة مباشرة في تطوير كرة القدم عبر العالم.

تجدر الإشارة إلى أنّ سلسلة FIFA™ تتوافق مع أهداف FIFA الاستراتيجية للعبة عبر العالم: 2023-2027 التي تُركّز على خلق المزيد من الفرص لتحقيق التوازن على مستوى المنافسات والتطوير الفني وتبادل الخبرات والمعارف عبر القارات، بحيث يُقدّم نظام السلسلة مساراً للمنتخبات الوطنية المشارِكة التي نادراً ما تواجه منتخبات من قارّات أخرى.

وفي هذا الإطار، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "نسعى من خلال سلسلة FIFA™ إلى منح فرصة التطوّر للاعبين واللاعبات والمدرِّبين والمدرِّبات والجماهير، وفي الوقت نفسه الترويج لما تنطوي عليه كرة القدم من بُعد عالمي ومن خصائص تتوخّى الشمولية، وذلك من خلال المباريات القيِّمة. وستُساعد نسخة 2026 على تعزيز هذا التأثير بالنسبة للاعبين واللاعبات على حدّ سواء، إذ تسعى سلسلة FIFA™ إلى تعزيز اللعبة على جميع الأصعدة من منطلق الحرص على الارتقاء بالمجتمعات المحلية إلى مستوى العالمية، مع التقريب بين البلدان عبر هذه المنافسة."

وفي ظلّ ارتفاع الرغبة في المشاركة حول العالم، أصبح بإمكان FIFA الإعلان عن الهيكلية الشاملة للمنافسة والعدد المتزايد للدول التي تأكَّدت بالفعل استضافتها لمباريات في هذا الإطار.

وستضمّ سلسلة FIFA™ لمنتخبات الرجال مجموعة من المباريات الودية التي تستضيفها كل من أستراليا وأذربيجان وإندونيسيا وكازاخستان وموريشيوس وبورتوريكو ورواندا وأوزبكستان، ولا تزال المحادثات مستمرّة مع عدد من الاتحادات الوطنية الأعضاء الأخرى التي قد تنضمّ إلى لائحة البلدان المستضيفة في الأشهر القليلة المقبلة.

أمّا سلسلة FIFA™ لمنتخبات السيدات فستنطلق من البرازيل وكوت ديفوار وتايلاند، على أن يُكشف النقاب عن القائمة الكاملة للدول المضيفة والمشارِكة في مطلع عام 2026.

يُذكر أن كلّ مجموعة من هذه السلسلة تضمّ منتخبات من اتحادات قارية مختلفة لتتنافس في مباريات ودّية مصمّمة لخلق فرص قيّمة والتفاعل في إطار كروي من دون إضافة مباريات إلى جدول المباريات الدولية.

فمن خلال منح الفرص للاتحادات الوطنية المشاركة لتتنافس مع منتخبات من مناطق أخرى، تنطوي سلسلة FIFA على فوائد تتخطى حدود الملعب مثل:

النمو على المستوى الفنّي من خلال التعرّف على أساليب لعب وهويات تكتيكية جديدة،

الفرص التجارية بفضل زيادة شهرة البلدان الناشئة في مجال كرة القدم والأسواق غير المستغَلة في المواقع الجديدة التي تستضيف المباريات،

التبادل الثقافي عبر التشجيع على التواصل من خلال لغة كرة القدم المشتركة.