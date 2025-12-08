تأكيد انضمام نيوزيلندا إلى الدول المستضيفة لنسخة 2026 من سلسلة FIFA™

تستضيف نيوزيلندا سلسلة FIFA™ للمرة الأولى

ستُقام نسخة 2026 بنظام موسَّع يشمل منتخبات وطنية من مختلف الاتحادات القارية بهدف تشجيع إقامة مباريات ودية دولية قيِّمة

من خلال هذه المبادرة، يؤكّد FIFA التزامه بتطوير كرة القدم في شتى أنحاء المعمورة مع اقتراب موعد كأس العالم 2026 FIFA™

تأكّدَ رسمياً انضمام نيوزيلندا إلى الدول المستضيفة لنسخة 2026 من سلسلة FIFA™، حيث تشكِّل هذه الخطوة محطة بالغة الأهمية ضِمن الجهود الرامية إلى توسيع دائرة المشارَكة في هذه المنافسات بما يضمن انتشارها على أوسع نطاق عالمي ممكن، إذ ستشمل نسخة العام المقبل مواجهات ودية عالية الجودة بين منتخبات وطنية من مختلف الاتحادات القارية، وذلك خلال فترة المباريات الدولية المقرَّرة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان 2026.

يُذكر أن المنتحب النيوزيلندي كان من بين المنتخبات الوطنية التي شاركت في النسخة الافتتاحية لبطولة سلسلة FIFA التي أُقيمت عام 2024، حيث واجه نظيره المصري صاحب الضيافة، قبل ملاقاة تونس في المباراة الثانية.

وقد وقع الاختيار على العاصمة تاماري ماكاورا أوكلاند لإقامة جميع المباريات المقرَرة في أوتياروا نيوزيلندا ضمن منافسات نسخة 2026.

وبذلك يُؤكِّد FIFA التزامه بتطوير كرة القدم حول العالم من خلال توفير فرص الاستضافة لبلدان في شتى أرجاء المعمورة، مع توسيع نطاق المشارَكة في مباريات دولية على أعلى مستوى.

وبهذه المناسبة، قال أندرو براغنيل، الرئيس التنفيذي للاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم "إنه خبر سار للغاية. نحن نُدرك أن الناس متحمسون أصلاً لكأس العالم 2026 FIFA، ومن المهم جداً بالنسبة لنا خوض مباراتينا الأخيرتين في عقر دارنا أمام منافسَين دوليَين قويَّين والوقوف على مستوى منتخبنا الحقيقي."