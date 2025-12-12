البرازيل في صدارة الترتيب بعد الفوز بكأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA™

منتخب السيليساو يحافظ على المرتبة الأولى أيضاً في تصنيف منتخبات الرجال

تأثر تصنيف شهر ديسمبر/كانون الأول بالنسخة الأولى من كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA™، التي فازت بها البرازيل في الفلبين

286 مباراة دولية في كرة الصالات في العام 2025 ثمرة التزام FIFA المتواصل بتنمية اللعبة

عزّز منتخب البرازيل صدارته في تصنيف FIFA العالمي لكرة الصالات للسيدات بعد ظفره بكأس العالم للسيدات لكرة الصالات الفلبين 2025 FIFA™ التي جرت أحداثها من 21 نوفمبر/تشرين الثاني ولغاية 7 ديسمبر/كانون الأول.

وقد فاز منتخب السيليساو بجميع مبارياته الست في الفلبين ، مسجّلاً 32 هدفاً ومستقبلاً 4 فقط، وقد زاد على مجموع نقاطه في التصنيف 88.6 نقاط، أكثر من أي منتخب آخر منذ النسخة الأخيرة للتصنيف، وأصبح يتقدّم وصيفه المنتخب الإسباني، الذي حقّق الميدالية البرونزية في البطولة، بأكثر من 100 نقطة. أمّا منتخب البرتغال الذي حلّ وصيفاً في بطولة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA™، فقد احتفظ بالمرتبة الثالثة، بينما صعدت الأرجنتين (المرتبة الرابعة، 2+) وإيطاليا (المرتبة الخامسة، 2+) إلى قائمة أفضل خمسة منتخبات بعد وصولهما إلى المرحلة الإقصائية في البطولة. ورغم التنقلات في المراتب العشر الأولى، لم يدخل أي منتخب جديد إلى قائمة أفضل عشرة منتخبات، أو يخرج منها.

وقد مثّل كأس العالم للسيدات لكرة الصالات الفلبين 2025 FIFA™ إنجازاً مهماً في التزام FIFA تجاه كرة القدم داخل الصالات، بعد أن ضخّ فيها استثمارات فاقت مبلغ 100 مليون دولار أمريكي منذ العام 2016. وتوزّعت هذه المبالغ عبر برنامج FIFA Forward ومن أجل دعم استضافة بطولات كرة الصالات (وقد حصل اتحاد الفلبين لكرة القدم على 14 مليون دولار منها). ويُذكر أنّ النسخة الأولى من تصنيف FIFA العالمي لكرة الصالات للسيدات صدر في مايو/أيار 2024 وشمل 69 منتخباً فقط، أمّا النسخة الخامسة والأخيرة منه فشملت 91 دولة، مُمثّلة زيادة بنسبة 31%. وبالإضافة إلى ذلك، شهد العام 2025 إقامة رقماً قياسياً من المباريات الدولية، حيث بلغ 286 مباراة رسمية، 80 منها لُعبت بعد إصدار التصنيف الأخير في شهر أغسطس/آب.

وقد ظهرت الفرص الناتجة عن توسيع الرياضة وامتدادها جليّة في تنزانيا. فقد ارتقى المنتخب الشرق أفريقي ثماني مراتب واحتلّ المرتبة الـ 74 في التصنيف بعد تحقيقه الفوز في إحدى مباريات دور المجموعات في كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA، بعد أن كانت المنتخب التنزاني الأول الذي يتأهل لأي بطولة كبرى من بطولات FIFA. وإلى جانب تنزانيا، ارتقى المنتخب التشيكي ثماني مراتب أيضاً وانتقل من المرتبة الـ 45 إلى المرتبة الـ37. بينما تقدّم منتخب المغرب سبع مراتب ووصل إلى المرتبة 24، وكان قد وصل إلى دور ربع النهائي قبل أن يسقط أمام المنتخب الإسباني، بعد 12 شهراً، عرفت خلالها لبؤات الأطلس صعوداً متواصلاً، بعد أن كنّ في المرتبة 65 بنهاية العام 2024.

كذلك سيختم منتخب البرازيل هذه السنة متصدّراً تصنيف FIFA العالمي لكرة الصالات للسيدات. فقد عزّز أبطال العالم ستّ مرّات صدراتهم أمام البرتغال في المرتبة الثانية وأسبانيا في المرتبة الثالثة، ولم يطرأ أي تغيير على المراتب السبع الأولى. غير أنّ التغيير الوحيد الذي عرفته قائمة أفضل عشرة منتخبات فجاء عن طريق أوكرانيا (المرتبة الثامنة) وكازاخستان (المرتبة التاسعة) اللذين تبادلا مكانيهما، بينما دخل منتخب بولندا (المرتبة 19، 3+) وفيتنام (المرتبة 20، 6+) قائمة أفضل عشرين منتخباً، وهي المرة الأولى بتاريخ منتخب فيتنام.