الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى

مباريات مثيرة في اليوم الثاني من سلسلة FIFA لعام 2024™

مصر تفوز على نيوزيلندا وفوز كبير لأفريقيا الوسطى

الجزائر تفوز بثلاثية لهدفين أمام بوليفيا في مباراة مثيرة

استمرت سلسلة FIFA لعام 2024™، التي انطلقت بقوة يوم 21 مارس، وتواصلت في يومها الثاني بإقامة ثماني مباريات. وعلى غرار اليوم الأول من المنافسة، عرف اليوم الثاني أيضًا تسجيل العديد من الأهداف والإثارة في أغلب المباريات.

النتائج

سلسلة FIFA لعام 2024 الجزائر™ الجزائر – بوليفيا

سلسلة FIFA لعام 2024 أذربيجان™ تنزانيا 0–1 بلغاريا أذربيجان 1–0 منغوليا

سلسلة FIFA لعام 2024 مصر™ مصر 1-0 نيوزيلندا

سلسلة FIFA لعام 2024 السعودية™ غينيا الإستوائية 2–0 كامبوديا برمودا 2–0 بروناي

سلسلة FIFA لعام 2024 سيريلانكا™ أفريقيا الوسطى 6–0 بوتان سيريلانكا 0–0 بابوا نيو غينيا

سلسلة FIFA لعام 2024™ (22 مارس/آذار) Previous 01 / 19 Central African Republic v Bhutan - FIFA Series 2024 Sri Lanka 02 / 19 Central African Republic v Bhutan - FIFA Series 2024 Sri Lanka 03 / 19 Central African Republic v Bhutan - FIFA Series 2024 Sri Lanka 04 / 19 Central African Republic v Bhutan - FIFA Series 2024 Sri Lanka 05 / 19 Tanzania v Bulgaria - FIFA Series 2024 Azerbaijan 06 / 19 Tanzania v Bulgaria - FIFA Series 2024 Azerbaijan 07 / 19 Tanzania v Bulgaria - FIFA Series 2024 Azerbaijan 08 / 19 Tanzania v Bulgaria - FIFA Series 2024 Azerbaijan 09 / 19 Sri Lanka v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka 10 / 19 Azerbaijan v Mongolia - FIFA Series 2024 Azerbaijan 11 / 19 Tanzania v Bulgaria - FIFA Series 2024 Azerbaijan 12 / 19 Azerbaijan v Mongolia - FIFA Series 2024 Azerbaijan 13 / 19 Azerbaijan v Mongolia - FIFA Series 2024 Azerbaijan 14 / 19 Azerbaijan v Mongolia - FIFA Series 2024 Azerbaijan 15 / 19 Sri Lanka v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka 16 / 19 Sri Lanka v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka 17 / 19 Sri Lanka v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka 18 / 19 Sri Lanka v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka 19 / 19 Sri Lanka v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka Next

سلسلة FIFA لعام 2024™ (22 مارس/آذار) Previous 01 / 11 Algeria v Bolivia - FIFA Series 2024 Algeria 02 / 11 Algeria v Bolivia - FIFA Series 2024 Algeria 03 / 11 Algeria v Bolivia - FIFA Series 2024 Algeria 04 / 11 Equatorial Guinea v Cambodia - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 05 / 11 Equatorial Guinea v Cambodia - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 06 / 11 Equatorial Guinea v Cambodia - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 07 / 11 Bermuda v Brunei Darussalam - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 08 / 11 Bermuda v Brunei Darussalam - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 09 / 11 Bermuda v Brunei Darussalam - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 10 / 11 Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla of Egypt (R) celebrates 11 / 11 Ramy Hisham Abdelaziz Moustafa Rabia of Egypt and Max Mata of New Zealand battle for the ball Next

الجزائر 3–2 بوليفيا

في مباراة مثيرة عرفت تسجيل خمسة أهداف كاملة، حققت الجزائر نطلاقة رائعة في سلسلة FIFA لعام 2024 الجزائر™، حيث كان أصحاب الأرض السباقين إلى التهديف عن طريق أمين غويري، منتخب بوليفيا قلب الطاولة على زملاء المتألق ياسين براهيمي وسجل هدفين، ليعود المنتخب الجزائري في المباراة وعدل بأقدام ياسين بن زية، ليختم عيس ماندي مهرجان الأهداف بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع مانحاً الفوز لمحاربي الصحراء الذين حققوا أول فوز لهم مع المدرب الجديد بيتكوفيتش.

مصر 1-0 نيوزيلندا

بدأ المنتخب المصري سلسلة FIFA بتحقيق نتيجة إيجابية بعد فوزه بهدف لصفر أمام منتخب نيوزيلندا، من تسجيل مصطفى محمد في الدقيقة (29') عن طريق ركلة جزاء، وهي انطلاقة جديدة للفراعنة مع المدرب الجديد حسام حسن، في انتظار المواجهة الثانية القوية التي تنتظر أبطال أفريقيا سبع مرات أمام الفائز بين تونس وكرواتيا.

سلسلة FIFA لعام 2024™ | مصر 1-0 نيوزيلندا 03:00

تنزانيا 0–1 بلغاريا

بداية ناجحة لبلغاريا بفوز صعب 1-0 على تنزانيا، حيث حقق فريق المدرب إيليان إيلييف فوزه الأول في سلسلة FIFA 2024 أذربيجان™. وسجل الهدف الوحيد في المباراة القائد البلغاري الجديد كيريل ديسبودوف في الدقيقة 52. علما أنه تم اختيار ديسبودوف كأفضل لاعب بلغاري لهذا العام قبل بضعة أيام.

سلسلة FIFA لعام 2024™ | تنزانيا 0-1 بلغاريا 03:00

أذربيجان 1–0 منغوليا

"عادةً ما نلعب مع الفرق التي لها نفس التصنيف مثلنا، المستوى هنا مرتفع للغاية، خاصة مستوى خصومنا من أوروبا وإفريقيا"، هكذا حذر مدرب منغوليا إيشيرو أوتسوكا في مقابلة مع FIFA Inside قبل المباراة ضد منغوليا. لقد صمدوا لفترة طويلة قبل أن يسجل قلب الدفاع بهلول مصطفى زاده الهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع برأسية من ركنية ليمنح أذربيجان الفوز، في مباراة سيطر عليها أصحاب الأرض، ليمنح فريقه بداية ناجحة في البطولة. غينيا الإستوائية 2–0 كامبوديا

تقدم جوان لوبيز إيلو الملقب بـ "جوانيت" بتسديدة بقدمه اليسرى من 18 مترًا مسجلاً الهدف الأول، حيث برز بشكل خاص في مباراة سيطر عليها الأفارقةلينهي الغينيون الشوط الأول بتقدم بهدف لصفر. وعمقت غينيا الاستوائية ببراعة الفارق في الشوط الثاني أمام منتخب كمبوديا لعب بشجاعة كبيرة.

FIFA Series 2024™ | Equatorial Guinea 2-0 Cambodia 03:00

برمودا 2–0 بروناي

اجتازت منتخب برمودا أول اختبار له في سلسلة FIFA، حيث سيطر فريق منطقة الكونكاكاف على الصناعة وخلق العديد من الفرص للتسجيل، لكنه فاز بالمباراة في وقت متأخر. وتقدمت برمودا في الدقيقة 81 عبر رأسية أوندي تود من ركلة ركنية، قبل أن تحسم فوز دجير بارفيت الهدف الثاني.

سللة FIFA لعام 2024™ | برمودا 2–0 بروناي 03:00

أفريقيا الوسطى 6–0 بوتان

حققت جمهورية أفريقيا الوسطى فوزاً ساحقاً في المباراة الافتتاحية لسلسلة FIFA سريلانكا™، حيث جاء هدف السبق بفضل تريزور توروبيتي سريعاً أمام بوتان، وبعد وقت قصير من استئناف المباراة، سجل بابولا الهدف الثاني وسجل لاعب الوسط كامنجاندا ثلاثية كاملة يلختتم بابولا مهرجان الأهداف بهدف سادس.

سيريلانكا 0–0 بابوا نيو غينيا

بالرغم من مهرجان الأهداف الذي سجلته أفريقيا الوسطى في مرمة بوتان في مباريات سلسلة FIFA 2024 سيريلانكا™ انتهت المواجهة الثانية بين سريلانكا وبابوا غينيا الجديدة بدون أهداف. ومع ذلك، حصل أصحاب الأرض على الكثير من الفرص السانحة للتسجيل، إلا أن نقص الفعالية حالت دون وصول السيريلانكيين إلى شباك بابوا نيو غينيا.

سلسة FIFA لعام 2024™ | سيريلانكا 0-0 بابوا نيو غينيا 03:00

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تونس - كرواتيا (ملعب القاهرة، مصر)