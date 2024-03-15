الجمعة 15 مارس 2024, 09:00
كرة القدم للسيدات

أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة

  • عزّزت أسبانيا صدارتها في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola

  • مشاركة رقم قياسي من 193 منتخباً في التصنيف العالمي

  • جزر سليمان تحقّق أفضل تقدّم

كانت مباريات التصفيات النهائية المؤهلة لمسابقة كرة القدم للسيدات في الألعاب الأوليمبية 2024 ضمن أجندة الربع الأول من عام 2024 للمنتخبات في اتحادات أوقيانوسيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي. وبالنسبة للبعض الآخر، كانت بطولة غرب آسيا ضمن البرنامج أيضاً، بينما أقيمت المرحلة النهائية من كأس Concacaf الذهبية. في المجمل، أقيمت 126 مباراة دولية خلال هذه الفترة، أسفرت عن العديد من التغييرات في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola.

Women Ranking March 2024 AR

عزّزت أسبانيا (المركز الأول) صدارتها على أقرب مطاردها، الذي تغيّرت هويته منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين أضحت إنجلترا (المركز الثاني، +2) تحتل الوصافة. واحتفظت فرنسا (المركز الثالث)، التي خسرت نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام أسبانيا، بمقعدها ضمن ثلاثي القمة في التصنيف العالمي. ورغم فوز الولايات المتحدة (المركز الرابع، -2) ببطولتها القارية، إلا أنها تراجعت إلى المركز الرابع، بعدما كلّفها غالياً سقوطها بنتيجة 2-0 أمام المكسيك في مرحلة المجموعات. أما ألمانيا (المركز الخامس، +1) فاقتحمت المراكز الخمسة الأولى، بينما انضمت البرازيل (المركز العاشر، +1) إلى نادي العشرة الذين تُكمل عقده منتخبات السويد (المركز السادس، -1) واليابان (المركز السابع، +1) وهولندا (المركز الثامن، -1) وكندا (المركز التاسع، +1). صحيح أن المكسيك (31، +4) وسلوفينيا (41، +3) حققتا تقدماً جيداً في قائمة أفضل 50 منتخباً، لكن القفزات الأكثر إثارة كانت خلفهما. إذ تمكّنت كل من زامبيا (65، +5) وبورتوريكو (85، +18) وكوسوفو (91، +9) من تحقيق تقدم كبير بتسجيل أعلى ترتيب لها على الإطلاق. أما القفزة الأكبر فقد كانت من نصيب جزر سليمان (88، +21)، بعد الانتصارات المحقّقة على حساب كل من ساموا الأمريكية وفيجي وساموا.

المتصدرأسبانيا
الانضمام إلى العشرة الأوائلالبرازيل (من 11 إلى 10)
الخروج من العشرة الأوائلكوريا الشمالية (من 9 إلى 11)
إجمالي المباريات الملعوبة126
الأكثر خوضاً للمبارياتالبرازيل، الولايات المتحدة (6 مباريات)
أكبر تقدم من حيث النقاطجزر سليمان (78.84+ نقطة)
أكبر تقدم من حيث المراكزجزر سليمان (21+ مركزاً)
أكبر تراجع من حيث النقاطهولندا (35.03ـ نقطة)
أكبر تراجع من حيث المراكزساموا (10ـ مراكز)
دخول جديد في التصنيفالعراق
خروج من التصنيفلا يوجد

كما حقّقت زامبيا وبورتوريكو وكوسوفو وجزر سليمان أعلى مجموع نقاط لها. وكذلك فعلت أسبانيا والسلفادور ونيبال ولبنان وتنزانيا والسعودية.

أما العراق (172) فهو الوافد الجديد على التصنيف العالمي، ليصل إجمالي عدد المنتخبات في التصنيف العالمي للسيدات إلى 193 منتخباً. وهو رقم قياسي جديد يُمكن تحطيمه مرة أخرى في يونيو/حزيران المقبل، حيث تفصل ستة منتخبات أخرى مباراة رسمية واحدة فقط للانضمام إليه: تشاد وجيبوتي وإريتريا وجبل طارق وليبيا والسودان.

اضغط هنا للاطلاع على التصنيف الكامل. سيتم نشر النسخة القادمة من تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات في 14 يونيو/حزيران 2024.

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