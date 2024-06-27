رئيس FIFA: التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA 26™ ستُلهم الشباب في المنطقة

سيُمثل آسيا عدد قياسي من المنتخبات في كأس العالم 26 FIFA™

نوّه إنفانتينو بالتطور الذي حققته كرة القدم الآسيوية في البطولات الأخيرة

رئيس FIFA: مباريات التصفيات ستكون فرصة للتوحّد من خلال كرة القدم

قُبيل إجراء قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 26 FIFA™، أشار رئيس FIFA جياني إنفانتينو في رسالة مصوَّرة خاطب بها المنتخبات الـ18 التي لا تزال في السباق لنيل تذاكر العرس الكروي العالمي، إلى أن المنافسات ستكون مصدر إلهام وقوة توحِّد الشعوب في أرجاء المنطقة، ونوّه بالتطوّر الذي حققّته كرة القدم الآسيوية، والفرص التي أتاحها FIFA لتحقيق تطوُّر أكبر. وسيحظى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدد قياسي من المشاركين في النسخة المقبلة من الحدث الكروي الأهم، وذلك بفضل توسيع البطولة، إذ تم تخصيصه بثمانية مقاعد مع إمكانية نيل مقعد إضافي عبر التصفيات الفاصلة بين المناطق القارية.

وقال رئيس FIFA في رسالته "ستكون هذه المباريات بمثابة مصدر إلهام للشباب من كافة أرجاء آسيا، وفرصة إضافية للتوحّد من خلال كرة القدم." وأضاف "أتوجّه بالتهنئة للمنتخبات الـ18 على بلوغ هذه المرحلة، وكل التوفيق في الدور المقبل من هذه المنافسة المثيرة. ثمانية منتخبات منكم على الأقل، وربما تسعة، ستعيش إثارة المشاركة في بطولة كأس العالم FIFA إثر قرار توسيع المشارَكة لتشمل 48 منتخباً." وأردف قائلاً "أظهرت كأس العالم FIFA في قطر عام 2022 وكأس آسيا هذا العام مدى التطوّر الذي تشهده كرة القدم الآسيوية، وأنا على ثقة من استمرار هذا مستقبلاً، خاصة إن استغليتم دعم برنامج FIFA Forward ومخطط تطوير المواهب."

وكانت آسيا قد تحوّلت مؤخراً إلى وجهة لكرة القدم العالمية باستضافة منافسات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة الهند 2022 FIFA™ وكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، التي شهدت وللمرة الأولى بلوغ ثلاثة منتخبات آسيوية مرحلة خروج المغلوب. تلا ذلك تقاسم أستراليا استضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، إلى جانب كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™، وكأس العالم للأندية السعودية 2023 FIFA™ وكأس العالم للكرة الشاطئية الإمارات FIFA دبي 2024™. وستكون آسيا الوسطى على موعد مع أولى بطولات FIFA خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول مع إقامة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™، بينما ستنظّم قطر النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ بدءاً من عام 2025.

وتماشياً مع أهداف FIFA الاستراتيجية في الدورة الزمنية الحالية، فإن من شأن توسيع المشاركة في كأس العالم FIFA أن يخلق فرصاً إضافية للعب للمنتخبات حول العالم. وكانت القرعة قد أوقعت منتخبات أستراليا واليابان والسعودية في المجموعة الثالثة، لتكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتواجه فيها هذا الثلاثي في هذه المرحلة من التصفيات القارية. وفي المجموعة الأولى، ستكون آسيا الوسطى على موعد مع ديربي ناري بين جمهورية قيرغيزستان وأوزبكستان اللتين تتنافسان لتحقيق أول تأهل بتاريخهما إلى كأس العالم، بينما سيكون هناك منافسة حامية بين خمس دول من غرب آسيا ضمن المجموعة الثانية.