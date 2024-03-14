الاتحاد القطري لكرة القدم

الاتحاد القطري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.qfa.qa

العنوان

28th Floor,

Al Bidda Tower,

Corniche Street,

West Bay,

P.O. Box 5333,

DOHA

Qatar

طرق التواصل

الهاتف: +974/4475 4444

البريد الإلكتروني:info@qfa.qa

فاكس: +974/4475 4300

التنظيم

President

Jassim Rashid AL BUENAIN

Vice President

Mohammed Khalifa AL SUWAIDI

General Secretary

Mansoor AL ANSARI

Treasurer

Ahmed AL-BUAINAIN

Media And Communication Manager

Ali AL SALAT

Technical Director

Fahad AL ZARRAA

National Coach Men

Tintin MARQUEZ

Chairperson of the Referees Committee

Hany Taleb AL RAEESI

Head/Director of the Referees Department

Neji JOUINI

Referee Coordinator

Hany Taleb AL RAEESI

Futsal Coordinator

Hamad AL MANNAI

تصنيف قطر

تصنيف منتخب قطر للرجال
تصنيف منتخب قطر للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
35
تركيا
تركيا
تركيا
1505.28
36
مصر
مصر
مصر
1500.38
37
قطر
قطر
قطر
1499.34
38
روسيا
روسيا
روسيا
1498.84
39
كوت ديفوار
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1494.57

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من الاتحاد القطري لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد القطري لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA U-17 World Cup Trophy
المنظمة
مجلس FIFA يصوت على استضافة قطر لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ سنوياً من 2025 إلى 2029
١٤ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - MARCH 14: FIFA President Gianni Infantino (C) with FIFA Deputy Secretary General Alasdair Bell (L) and FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström (R) during a FIFA Council Meeting at HoF, Home of FIFA on March 14, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتّخذ جملة قرارات هامة قبيل كونغرس FIFA الـ74
١٤ مارس ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - FEBRAUARY 27: FIFA Football for Schools Global M&E Expert Panel Workshop on Februray 27, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Vinod Divakaran/FIFA)
المنظمة
برنامج Football for Schools يفتح آفاقاً جديدة في الدوحة
٢٩ فبراير ٢٠٢٤
ABIDJAN, IVORY COAST - FEBRUARY 11: FIFA President Gianni Infantino during the AFCON 2023 final between Ivory Coast and Nigeria at Alassane Ouattara Olympic Stadium on February 11, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Djigla Raymond/FIFA)
تصنيف الرجال
تغييرات مهمة في أفريقيا وآسيا
١٥ فبراير ٢٠٢٤
LUSAIL CITY, QATAR - FEBRUARY 10: Hassan Al Haydos of Qatar lifts the AFC Asian Cup trophy after their team's victory in the AFC Asian Cup final match between Jordan and Qatar at Lusail Stadium on February 10, 2024 in Lusail City, Qatar. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو يحضر نهائي كأس آسيا 2023 "المذهل" في الدوحة
١٠ فبراير ٢٠٢٤
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LUSAIL CITY, QATAR - JANUARY 12: FIFA President Gianni Infantino during the AFC Asian Cup Group A match between Qatar and Lebanon at Lusail Stadium on January 12, 2024 in Lusail City, Qatar. (Photo by Serhat Akin/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يعرب عن سعادته بعودته إلى قطر لحضور المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2023
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
The Women’s Football Campaign is designed to support associations in delivering grassroots and small-sided football events to boost the participation of young girls and promote existing competitions and programmes.
كرة القدم للسيدات
2023: سنة حافلة بالأحداث الفارقة واللحظات المميزة في كرة القدم النسائية
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina holds the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy as he interacts with Gianni Infantino, President of FIFA, and Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of Qatar, during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو يستدعي ذكريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ "الفريدة" و"المثالية"
DOHA, QATAR - NOVEMBER 21: FIFA President Gianni Infantino and Qatar Airways CEO Badr Mohammed Al-Meer during the Partnership Signing Ceremony on November 21, 2023 in Doha, Qatar. (Photo by Qatar Airways)
تجاري
تمديد الشراكة بين FIFA والخطوط الجوية القطرية لغاية 2030
BEN SULAYEM Mohammed (uae), President of the FIA, DOMENICALI Stefano (ita), Chairman and CEO Formula One Group Fog and FIFA President Gianni Infantino on the grid during the 2023 Formula 1 Qatar Grand Prix, 17th round of the 2023 Formula One World Championship from October 6 to 8, 2023 on the Lusail International Circuit, in Doha, Qatar - Photo Xavi Bonilla / DPPI
الرئيس
جياني إنفانتينو يلتقي برئيس الاتحاد الدولي للسيارات ويناقش مكافحة الإساءة عبر الإنترنت