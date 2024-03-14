الاتحاد القطري لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.qfa.qa
العنوان
28th Floor,
Al Bidda Tower,
Corniche Street,
West Bay,
P.O. Box 5333,
DOHA
Qatar
طرق التواصل
الهاتف: +974/4475 4444
البريد الإلكتروني:info@qfa.qa
فاكس: +974/4475 4300
President
Jassim Rashid AL BUENAIN
Vice President
Mohammed Khalifa AL SUWAIDI
General Secretary
Mansoor AL ANSARI
Treasurer
Ahmed AL-BUAINAIN
Media And Communication Manager
Ali AL SALAT
Technical Director
Fahad AL ZARRAA
National Coach Men
Tintin MARQUEZ
Chairperson of the Referees Committee
Hany Taleb AL RAEESI
Head/Director of the Referees Department
Neji JOUINI
Referee Coordinator
Hany Taleb AL RAEESI
Futsal Coordinator
Hamad AL MANNAI
تصنيف قطر
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
35
تركيا
تركيا
1505.28
36
مصر
مصر
1500.38
37
قطر
قطر
1499.34
38
روسيا
روسيا
1498.84
39
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1494.57
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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