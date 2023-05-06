اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.kfu.kg
العنوان
Mederova Street 1 "B",
P.O. Box 1484,
720082 BISHKEK
Kyrgyz Republic
طرق التواصل
الهاتف: +996-312/51 82 84
البريد الإلكتروني:info@kfu.kg
فاكس: +996-312/51 83 42
President
Kamchybek TASHIEV
Senior Vice President
Nurdin BUKUEV
Vice President
Akylbek MAMATOV
Dastanbek KONOKBAEV
Dzhokhan ERALKHANOV
Kanatbek ABDYKADYROV
General Secretary
Mederbek SYDYKOV
Treasurer
Ainur KULZHAEVA
Media And Communication Manager
Zhibek KUBANYCHBEK
Technical Director
Anarbek ORMOMBEKOV
National Coach Men
Stefan TARKOVIC
National Coach Women
Nematzhan ZAKIROV
Chairperson of the Referees Committee
Bakhadyr KOCHKAROV
Head/Director of the Referees Department
Spartak DANILENKO
Referee Coordinator
Omurbek TAALAIBEKOV
Futsal Coordinator
Amirzhan MUKANOV
تصنيف قيرغيزستان
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
102
كوسوفو
كوسوفو
1202.77
103
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1197.47
104
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1196.97
105
فييتنام
فييتنام
1194.58
106
موريتانيا
موريتانيا
1194.48
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
128
منغوليا
منغوليا
1103.77
129
غامبيا
غامبيا
1102.66
130
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1099.57
131
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1099.55
132
لبنان
لبنان
1090.59
١٥ مارس ٢٠٢٤
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