اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم

اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.kfu.kg

العنوان

Mederova Street 1 "B",

P.O. Box 1484,

720082 BISHKEK

Kyrgyz Republic

طرق التواصل

الهاتف: +996-312/51 82 84

البريد الإلكتروني:info@kfu.kg

فاكس: +996-312/51 83 42

التنظيم

President

Kamchybek TASHIEV

Senior Vice President

Nurdin BUKUEV

Vice President

Akylbek MAMATOV

Dastanbek KONOKBAEV

Dzhokhan ERALKHANOV

Kanatbek ABDYKADYROV

General Secretary

Mederbek SYDYKOV

Treasurer

Ainur KULZHAEVA

Media And Communication Manager

Zhibek KUBANYCHBEK

Technical Director

Anarbek ORMOMBEKOV

National Coach Men

Stefan TARKOVIC

National Coach Women

Nematzhan ZAKIROV

Chairperson of the Referees Committee

Bakhadyr KOCHKAROV

Head/Director of the Referees Department

Spartak DANILENKO

Referee Coordinator

Omurbek TAALAIBEKOV

Futsal Coordinator

Amirzhan MUKANOV

تصنيف قيرغيزستان

تصنيف منتخب قيرغيزستان للرجال
تصنيف منتخب قيرغيزستان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
102
كوسوفو
كوسوفو
كوسوفو
1202.77
103
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1197.47
104
قيرغيزستان
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1196.97
105
فييتنام
فييتنام
فييتنام
1194.58
106
موريتانيا
موريتانيا
موريتانيا
1194.48

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
128
منغوليا
منغوليا
منغوليا
1103.77
129
غامبيا
غامبيا
غامبيا
1102.66
130
قيرغيزستان
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1099.57
131
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1099.55
132
لبنان
لبنان
لبنان
1090.59

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

BISHKEK, KYRGYZ REPUBLIC - MAY 05: FIFA President Gianni Infantino and President of Kyrgyzstan Sadyr Japarov pose with "OCEAUNZ", the Official Match Ball of the FIFA Women's World Cup 2023 during a meeting between FIFA President Gianni Infantino and President of Kyrgyzstan Sadyr Japarov as part of the FIFA President Gianni Infantino Visit to Kyrgyz Republic on May 05, 2023 in Bishkek, Kyrgyz Republic. (Photo by KFU)
الرئيس
التركيز على الاستاد الوطني الجديد خلال لقاء رئيس FIFA مع رئيس جمهورية قيرغيزستان
٦ مايو ٢٠٢٣
DUSHANBE, TAJIKISTAN - MAY 02: FIFA President Gianni Infantino (L) and CAFA President and Tajikistan Football Federation (TFF) President Rustam Emomali (R) pose for a photo with pennants during the 8th CAFA Congress on May 02, 2023 in Dushanbe, Tajikistan. (Photo Courtesy by FA Tajikistan Media Department)
الرئيس
رئيس FIFA يهنئ رئيس اتحاد وسط آسيا لكرة القدم على إعادة انتخابه
٣ مايو ٢٠٢٣
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البطولات
سوريا تقترب من التأهل ونتائج متباينة للمتصدّرين
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
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