الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.pfa.ps
العنوان
Near Faisal Al-Husseini Stadium,
P.O. Box 4373,
JERUSALEM-AL-RAM
Palestine
طرق التواصل
الهاتف: +972-2/234 8691
البريد الإلكتروني:international.dept.pfa@gmail.com
فاكس: +972-2/234 8690
التنظيم
President
Jibril ALRJOUB
Vice President
Ibrahim ABU SALIM
Susan SHALABI MOLANO
General Secretary
Feras ABUHELAL
Treasurer
Ibrahim ELAYAN
Media And Communication Manager
Abdallatif QIWI
Technical Director
Abdalnasser BARAKAT
National Coach Men
Makram DABOUB
National Coach Women
Amer KHAIR
Chairperson of the Referees Committee
Kefah SHARIEF
Head/Director of the Referees Department
Ibrahim GHAROUF
Referee Coordinator
Ibrahim GHAROUF
Futsal Coordinator
Husam AL HUSSEIN
تصنيف فلسطين
تصنيف منتخب فلسطين للرجال
تصنيف منتخب فلسطين للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1232.80
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1228.05
97
فلسطين
فلسطين
1227.20
98
بنين
بنين
1225.10
99
طاجيكستان
طاجيكستان
1218.89
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
134
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1085.78
135
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1085.24
136
فلسطين
فلسطين
1080.47
137
سنغافورة
سنغافورة
1080.39
138
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1078.84
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الإسرائيليون والفلسطينيون يطيرون معاً إلى كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
١٠ نوفمبر ٢٠٢٢