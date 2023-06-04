الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.pfa.ps

العنوان

Near Faisal Al-Husseini Stadium,

P.O. Box 4373,

JERUSALEM-AL-RAM

Palestine

طرق التواصل

الهاتف: +972-2/234 8691

البريد الإلكتروني:international.dept.pfa@gmail.com

فاكس: +972-2/234 8690

التنظيم

President

Jibril ALRJOUB

Vice President

Ibrahim ABU SALIM

Susan SHALABI MOLANO

General Secretary

Feras ABUHELAL

Treasurer

Ibrahim ELAYAN

Media And Communication Manager

Abdallatif QIWI

Technical Director

Abdalnasser BARAKAT

National Coach Men

Makram DABOUB

National Coach Women

Amer KHAIR

Chairperson of the Referees Committee

Kefah SHARIEF

Head/Director of the Referees Department

Ibrahim GHAROUF

Referee Coordinator

Ibrahim GHAROUF

Futsal Coordinator

Husam AL HUSSEIN

تصنيف فلسطين

تصنيف منتخب فلسطين للرجال
تصنيف منتخب فلسطين للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1232.80
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1228.05
97
فلسطين
فلسطين
فلسطين
1227.20
98
بنين
بنين
بنين
1225.10
99
طاجيكستان
طاجيكستان
طاجيكستان
1218.89

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
134
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1085.78
135
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1085.24
136
فلسطين
فلسطين
فلسطين
1080.47
137
سنغافورة
سنغافورة
سنغافورة
1080.39
138
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1078.84

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

An aerial picture shows a football match between Jordan and Palestine during the inauguration of the newly-renamed Pele Stadium in al-Khader village in Bethlehem, on May 14, 2023. (Photo by HAZEM BADER / AFP) (Photo by HAZEM BADER/AFP via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
فلسطين تخلد ذكرى بيليه بإطلاق اسمه على واحد من ملاعبها
٤ يونيو ٢٠٢٣
RIYADH, SAUDI ARABIA - APRIL 27: A general view of the FIFA Forward Programme on April 27, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by MOSAALKATHAMI/Saudi Arabian Football Federation)
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣
Khalifa International Stadium
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الإسرائيليون والفلسطينيون يطيرون معاً إلى كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Yacine Brahimi of Algeria celebrates with the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
الجزائر تتوج بكأس العرب في بطولة استثنائية
١٩ ديسمبر ٢٠٢١
DOHA, QATAR - DECEMBER 03: Khalid Al Hajri of Oman celebrates after scoring their team's first goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group B match between Oman and Qatar at Education City Stadium on December 03, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
أبرز الصور من مرحلة المجموعات لقطر ٢٠٢١
٨ ديسمبر ٢٠٢١
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DOHA, QATAR - DECEMBER 07: Mohammad Abu Zraiq of Jordan looks on during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group C match between Jordan and Palestine at Stadium 974 on December 07, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Francois Nel - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
"شرارة" الأردن، اسم على مسمى
DOHA, QATAR - DECEMBER 07: Baha Suleiman of Jordan celebrates with teammates after scoring their team's first goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group C match between Jordan and Palestine at Stadium 974 on December 07, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Francois Nel - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
الأردن يتأهل ومصر تخطف الصدارة
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 07: General view inside the stadium with detail of official event branding prior to the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group C match between Morocco and Saudi Arabia at Al Thumana Stadium on December 07, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
نتائج اليوم الأخير لمرحلة المجموعات في كأس العرب FIFA
AL WAKRAH, QATAR - DECEMBER 04: Tayeb Meziani of Algeria (obscured) celebrates with teammates, embracing Zineddine Boutmene, after scoring their team's second goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group D match between Lebanon and Algeria at Al Janoub Stadium on December 04, 2021 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
قمة نارية وحسابات معقدة للمقعد الأخير
AL WAKRAH, QATAR - NOVEMBER 30: General view inside the stadium during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group A match between Iraq v Oman at Al Janoub Stadium on November 30, 2021 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by Oliver Hardt - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
من يستطيع التأهل لمرحلة خروج المغلوب من قطر ٢٠٢١؟
DOHA, QATAR - DECEMBER 04: Mohammed Rashid of Palestine celebrates after scoring their team's first goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group C match between Palestine and Saudi Arabia at Education City Stadium on December 04, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
محمد رشيد؛ من مقاعد الجامعة إلى البساط الأخضر