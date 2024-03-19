الاتحاد العُماني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ofa.om
العنوان
Seeb Sports Complex,
P.O. Box 1188,
132 AL KHOUDH
Oman
طرق التواصل
الهاتف: +968-24/187 222
البريد الإلكتروني:oma@the-afc.com
فاكس: +968-24/543 023
التنظيم
President
HE SHEIKH SALEM SAID AL WAHAIBI
Vice President
Mohsin AL MASROORI
General Secretary
Mohammed AL YAHMADI
Media And Communication Manager
William BOUKARROUM
Technical Director
Sghaier ZOUITA
National Coach Men
Jaroslav SILHAVY
Referee Coordinator
Khalid AL HINAI
تصنيف عمان
تصنيف منتخب عمان للرجال
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
78
هندوراس
هندوراس
1311.43
79
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1310.50
80
عمان
عمان
1307.60
81
السلفادور
السلفادور
1306.14
82
البحرين
البحرين
1297.32
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
أحدث المواضيع من الاتحاد العُماني لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣