الاتحاد العُماني لكرة القدم

الاتحاد العُماني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ofa.om

العنوان

Seeb Sports Complex,

P.O. Box 1188,

132 AL KHOUDH

Oman

طرق التواصل

الهاتف: +968-24/187 222

البريد الإلكتروني:oma@the-afc.com

فاكس: +968-24/543 023

التنظيم

President

HE SHEIKH SALEM SAID AL WAHAIBI

Vice President

Mohsin AL MASROORI

General Secretary

Mohammed AL YAHMADI

Media And Communication Manager

William BOUKARROUM

Technical Director

Sghaier ZOUITA

National Coach Men

Jaroslav SILHAVY

Referee Coordinator

Khalid AL HINAI

تصنيف عمان

تصنيف منتخب عمان للرجال
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
78
هندوراس
هندوراس
هندوراس
1311.43
79
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1310.50
80
عمان
عمان
عمان
1307.60
81
السلفادور
السلفادور
السلفادور
1306.14
82
البحرين
البحرين
البحرين
1297.32

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من الاتحاد العُماني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد العُماني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
JABER AL AHMAD CITY, KUWAIT - FEBRUARY 15: FIFA Football 4 Schools - Kuwait on February 15, 2024 in Jaber Al Ahmad City, Kuwait. (Photo courtesy of Kuwait Football Association)
المنظمة
برنامج Football for Schools يدعم التحوّل الاجتماعي والرياضي في الشرق الأوسط
٢٧ فبراير ٢٠٢٤
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 28: A silhouette is seen of Philipp Borer of Switzerland as he warms up prior to the FIFA Beach Soccer World Cup 2021 Semi Final match between Football Union Of Russia and Switzerland at Luzhniki Beach Soccer Stadium on August 28, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤
RIYADH, SAUDI ARABIA - APRIL 27: A general view of the FIFA Forward Programme on April 27, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by MOSAALKATHAMI/Saudi Arabian Football Federation)
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣
25th Arab Gulf Cup opening ceremony at Basra International Stadium on January 6, 2023 in Basra, Iraq. (Photo by Iraqi Football Association)
الرئيس
رئيس FIFA يحضر مباراة افتتاح كأس الخليج العربي الـ25 2023 بالبصرة
٦ يناير ٢٠٢٣
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AL RAYYAN, QATAR - DECEMBER 10: Youssef Msakni of Tunisia celebrates with teammates after scoring their team's second goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Quarter-Final match between Tunisia and Oman at Education City Stadium on December 10, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
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AL KHOR, QATAR - DECEMBER 10: Boualem Khoukhi of Qatar celebrates with teammates after scoring their team's third goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Quarter-Final match between Qatar and United Arab Emirates at Al Bayt Stadium on December 10, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
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