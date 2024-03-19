الاتحاد البحريني لكرة القدم

الاتحاد البحريني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bfa.bh

العنوان

Bahrain National Stadium,

26402 MANAMA

Bahrain

طرق التواصل

الهاتف: +973/17 778 877

البريد الإلكتروني:info@bfa.bh

التنظيم

President

Shk. Ali Bin Khalifa AL KHALIFA

Vice President

Ali Ahmed AL BUAINAIN

H.H. Shaikh Khalifa AL KHALIFA

Shk. Khaled AL KHALIFA

General Secretary

Rashed AL ZAABI

Treasurer

Ali Ahmed AL BUAINAIN

Media And Communication Manager

Ahmed MAHDI

Technical Director

Ali Hasan SALEH

National Coach Men

Dragan TALAJIC

National Coach Women

Khaled AL HARBAN

Chairperson of the Referees Committee

Khalifa AL DOSERI

Head/Director of the Referees Department

Yaser TULEFAT

Referee Coordinator

Khaled ALALLAN

Futsal Coordinator

Aaref ALMANNAEI

تصنيف البحرين

تصنيف منتخب البحرين للرجال
تصنيف منتخب البحرين للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
80
عمان
عمان
عمان
1307.60
81
السلفادور
السلفادور
السلفادور
1306.14
82
البحرين
البحرين
البحرين
1297.32
83
بلغاريا
بلغاريا
بلغاريا
1289.90
84
الغابون
الغابون
الغابون
1289.52

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
84
الجزائر
الجزائر
الجزائر
1264.25
85
بورتوريكو
بورتوريكو
بورتوريكو
1257.16
86
البحرين
البحرين
البحرين
1254.12
87
مالطا
مالطا
مالطا
1253.52
88
جزر سليمان
جزر سليمان
جزر سليمان
1252.55

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد البحريني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد البحريني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
JABER AL AHMAD CITY, KUWAIT - FEBRUARY 15: FIFA Football 4 Schools - Kuwait on February 15, 2024 in Jaber Al Ahmad City, Kuwait. (Photo courtesy of Kuwait Football Association)
المنظمة
برنامج Football for Schools يدعم التحوّل الاجتماعي والرياضي في الشرق الأوسط
٢٧ فبراير ٢٠٢٤
RIYADH, SAUDI ARABIA - APRIL 27: A general view of the FIFA Forward Programme on April 27, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by MOSAALKATHAMI/Saudi Arabian Football Federation)
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣
MANAMA, BAHRAIN - FEBRUARY 1: FIFA President Gianni Infantino during the 33rd AFC Congress 2023 on February 1, 2023 in Manama, Bahrain. (Photo provided by AFC)
الرئيس
جياني إنفانتينو يهنئ الشيخ سلمان بإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم
١ فبراير ٢٠٢٣
SYDNEY, NSW - NOVEMBER 16: Australian players celebrate victory after the second leg of the 2006 FIFA World Cup qualifying match between Australia and Uruguay at Telstra Stadium November 16, 2005 in Sydney, Australia. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الملحق القاري في أرقام
١٢ يونيو ٢٠٢٢
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