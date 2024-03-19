الاتحاد البحريني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bfa.bh
العنوان
Bahrain National Stadium,
26402 MANAMA
Bahrain
طرق التواصل
الهاتف: +973/17 778 877
البريد الإلكتروني:info@bfa.bh
التنظيم
President
Shk. Ali Bin Khalifa AL KHALIFA
Vice President
Ali Ahmed AL BUAINAIN
H.H. Shaikh Khalifa AL KHALIFA
Shk. Khaled AL KHALIFA
General Secretary
Rashed AL ZAABI
Treasurer
Ali Ahmed AL BUAINAIN
Media And Communication Manager
Ahmed MAHDI
Technical Director
Ali Hasan SALEH
National Coach Men
Dragan TALAJIC
National Coach Women
Khaled AL HARBAN
Chairperson of the Referees Committee
Khalifa AL DOSERI
Head/Director of the Referees Department
Yaser TULEFAT
Referee Coordinator
Khaled ALALLAN
Futsal Coordinator
Aaref ALMANNAEI
تصنيف البحرين
تصنيف منتخب البحرين للرجال
تصنيف منتخب البحرين للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
80
عمان
عمان
1307.60
81
السلفادور
السلفادور
1306.14
82
البحرين
البحرين
1297.32
83
بلغاريا
بلغاريا
1289.90
84
الغابون
الغابون
1289.52
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
84
الجزائر
الجزائر
1264.25
85
بورتوريكو
بورتوريكو
1257.16
86
البحرين
البحرين
1254.12
87
مالطا
مالطا
1253.52
88
جزر سليمان
جزر سليمان
1252.55
١٥ مارس ٢٠٢٤
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
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الرئيس
جياني إنفانتينو يهنئ الشيخ سلمان بإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم
١ فبراير ٢٠٢٣