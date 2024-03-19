اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.uaefa.ae
العنوان
Zayed athletic city,
P.O. Box 916,
ABU DHABI
United Arab Emirates
طرق التواصل
الهاتف: +971-2/307 8333
البريد الإلكتروني:info@uaefa.ae
فاكس: +971-2/307 8222
التنظيم
President
Sheikh Hamdan AL NAHYAN
Vice President
Abdullah AL JUNAIBI
General Secretary
Mohammed AL DHAHERI
Treasurer
Hesham ALZAROONI
Media And Communication Manager
Salim AL NAQBI
Technical Director
Jan VAN WINCKEL
National Coach Men
PAULO BENTO
National Coach Women
Camila ORLANDO
Chairperson of the Referees Committee
Mosallam AL KATHIRI
Salem Ali AL SHAMSI
Head/Director of the Referees Department
Lee PROBERT
Referee Coordinator
Mohamed ELASHMAWI
تصنيف الإمارات العربية المتحدة
تصنيف منتخب الإمارات العربية المتحدة للرجال
تصنيف منتخب الإمارات العربية المتحدة للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
67
غانا
غانا
1363.42
68
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1362.17
69
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1355.55
70
الأردن
الأردن
1343.60
71
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1343.32
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
112
تاهيتي
تاهيتي
1160.79
113
جزر كوك
جزر كوك
1160.70
114
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1158.26
115
كمبوديا
كمبوديا
1144.56
116
لاتفيا
لاتفيا
1143.30
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الوقاية
برنامج وقاية مبتكر تم تنفيذه في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024، دبي™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA يشكر الإمارات على تنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA والبرازيل تصنع التاريخ
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
الرئيس
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن
٢٤ فبراير ٢٠٢٤