اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم

اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.uaefa.ae

العنوان

Zayed athletic city,

P.O. Box 916,

ABU DHABI

United Arab Emirates

طرق التواصل

الهاتف: +971-2/307 8333

البريد الإلكتروني:info@uaefa.ae

فاكس: +971-2/307 8222

التنظيم

President

Sheikh Hamdan AL NAHYAN

Vice President

Abdullah AL JUNAIBI

General Secretary

Mohammed AL DHAHERI

Treasurer

Hesham ALZAROONI

Media And Communication Manager

Salim AL NAQBI

Technical Director

Jan VAN WINCKEL

National Coach Men

PAULO BENTO

National Coach Women

Camila ORLANDO

Chairperson of the Referees Committee

Mosallam AL KATHIRI

Salem Ali AL SHAMSI

Head/Director of the Referees Department

Lee PROBERT

Referee Coordinator

Mohamed ELASHMAWI

تصنيف الإمارات العربية المتحدة

تصنيف منتخب الإمارات العربية المتحدة للرجال
تصنيف منتخب الإمارات العربية المتحدة للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
67
غانا
غانا
غانا
1363.42
68
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1362.17
69
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1355.55
70
الأردن
الأردن
الأردن
1343.60
71
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1343.32

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
112
تاهيتي
تاهيتي
تاهيتي
1160.79
113
جزر كوك
جزر كوك
جزر كوك
1160.70
114
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1158.26
115
كمبوديا
كمبوديا
كمبوديا
1144.56
116
لاتفيا
لاتفيا
لاتفيا
1143.30

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 25: A general view during the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 on February 25, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الوقاية
برنامج وقاية مبتكر تم تنفيذه في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024، دبي™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 25: FIFA President Gianni Infantino poses for photo with the Brazil team during the award ceremony after the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Final match between Brazil and Italy at Dubai Design District Stadium on February 25, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يشكر الإمارات على تنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA والبرازيل تصنع التاريخ
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 24: FIFA President Gianni Infantino, CNN Anchor Eleni Giokos and WTO Director-General Ngozi Okonjo-Iweala during the FIFA and WTO High Level MC13 Side-Event on Cotton on February 24, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Chris Pike - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن
٢٤ فبراير ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 20: FIFA Beach Soccer Clinic during the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 on February 20, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
Bring the Moves
FIFA وكرة القدم الشاطئية العالمية يتعاونان لمساعدة الجميع على "النشاط"
٢٣ فبراير ٢٠٢٤
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DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 22: FIFA President Gianni Infantino and United Arab Emirates Football Association President H.E Sheikh Hamdan bin Mubarak al Nahyan during a meeting on February 22, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
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إنفانتينو يلتقي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ويتوقع مستقبلاً مشرقاً للمواهب في البلاد
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 17: FIFA Beach Soccer Expert Francisco Petrasso makes a presentation with Francisco Franco at the FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop on February 17, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Martin Dokoupil - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
رفع مستوى كرة القدم الشاطئية: الخبراء يجتمعون في ورشة عمل بدبي
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 14: The official Adidas match ball Conex24 and the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Trophy is captured prior to the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 on February 14, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
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حي دبي للتصميم يستعدّ لاستضافة النسخة الـ 12 من بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA الإمارات 2024™
ASUNCION, PARAGUAY - DECEMBER 01: The trophy is seen on display ahead of the presentation following the FIFA Beach Soccer World Cup Paraguay 2019 Final Match between Italy and Portugal at Estadio Mundialista "Los Pynandi" on December 01, 2019 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™: ختام جولة "تجربة كأس البطولة" بانتظاركم في دبي
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 28: A silhouette is seen of Philipp Borer of Switzerland as he warms up prior to the FIFA Beach Soccer World Cup 2021 Semi Final match between Football Union Of Russia and Switzerland at Luzhniki Beach Soccer Stadium on August 28, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
ZURICH, SWITZERLAND - NOVEMBER 24: A detailed view of the FBSWC Official Match Ball at HoF, Home of FIFA on November 24, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
تجاري
انطلاق مرحلة بيع التذاكر الحصرية لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات FIFA 2024™