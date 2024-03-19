الاتحاد الكويتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.kuwait-fa.org
العنوان
Udailiya,
Block 4,
Sami A. AlMunayes St.,
KFA HQ.,
P.O. Box 2029,
Safat 13021 Kuwait
Kuwait
طرق التواصل
الهاتف: +965/22555851
البريد الإلكتروني:Info@kuwait-fa.org
فاكس: +965/22555935
التنظيم
President
Abdullah AL SHAHEEN AL RABEEA
Vice President
Ahmad AL ENEZI
Hayef AL MUTAIRI
General Secretary
Al Salah Eissa QENAEI
Media And Communication Manager
Sattam AL-SAHLI
Technical Director
Bader AHMAD
National Coach Men
RUI BENTO
Chairperson of the Referees Committee
Mike BOSSLER
Referee Coordinator
Mike BOSSLER
تصنيف الكويت
تصنيف منتخب الكويت للرجال
تصنيف منتخب الكويت للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
135
جزر فارو
جزر فارو
1102.10
136
لاتفيا
لاتفيا
1097.84
137
الكويت
الكويت
1094.05
138
لتوانيا
لتوانيا
1086.93
139
الفلبين
الفلبين
1086.17
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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