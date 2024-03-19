الاتحاد الكويتي لكرة القدم

الاتحاد الكويتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.kuwait-fa.org

العنوان

Udailiya,

Block 4,

Sami A. AlMunayes St.,

KFA HQ.,

P.O. Box 2029,

Safat 13021 Kuwait

Kuwait

طرق التواصل

الهاتف: +965/22555851

البريد الإلكتروني:Info@kuwait-fa.org

فاكس: +965/22555935

التنظيم

President

Abdullah AL SHAHEEN AL RABEEA

Vice President

Ahmad AL ENEZI

Hayef AL MUTAIRI

General Secretary

Al Salah Eissa QENAEI

Media And Communication Manager

Sattam AL-SAHLI

Technical Director

Bader AHMAD

National Coach Men

RUI BENTO

Chairperson of the Referees Committee

Mike BOSSLER

Referee Coordinator

Mike BOSSLER

تصنيف الكويت

تصنيف منتخب الكويت للرجال
تصنيف منتخب الكويت للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
135
جزر فارو
جزر فارو
جزر فارو
1102.10
136
لاتفيا
لاتفيا
لاتفيا
1097.84
137
الكويت
الكويت
الكويت
1094.05
138
لتوانيا
لتوانيا
لتوانيا
1086.93
139
الفلبين
الفلبين
الفلبين
1086.17

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من الاتحاد الكويتي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الكويتي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
JABER AL AHMAD CITY, KUWAIT - FEBRUARY 15: FIFA Football 4 Schools - Kuwait on February 15, 2024 in Jaber Al Ahmad City, Kuwait. (Photo courtesy of Kuwait Football Association)
المنظمة
برنامج Football for Schools يدعم التحوّل الاجتماعي والرياضي في الشرق الأوسط
٢٧ فبراير ٢٠٢٤
RIYADH, SAUDI ARABIA - APRIL 27: A general view of the FIFA Forward Programme on April 27, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by MOSAALKATHAMI/Saudi Arabian Football Federation)
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣
DOHA, QATAR - SEPTEMBER 09: FIFA President Gianni Infantino and Kuwait Football Association meeting on September 9, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Resolution Films/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يلتقي رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم
١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
DOHA, QATAR - JUNE 25: Ali Haram of Bahrain (R) celebrates after scoring their team's first goal with teammates Mahdi Alhumaidan (L) and Komail Alaswad during the FIFA Arab Cup 2021 Qualifying match between Bahrain and Kuwait at Khalifa International Stadium on June 25, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
البحرين تحجز البطاقة الأخيرة بثنائية أمام الكويت
٢٥ يونيو ٢٠٢١
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