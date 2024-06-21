المنتخبات الآسيوية تترقّب بحماس كبير قرعة تصفيات كأس العالم 26 FIFA™

يُشارك 18 منتخباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في قرعة التصفيات التي ستُقام يوم 27 يونيو/حزيران في كوالالمبور، ماليزيا

ستؤكد مرحلة المجموعات تأهل ستة منتخبات مباشرة إلى كأس العالم FIFA 26™

تسعة مقاعد متوفّرة للاتحاد الآسيوي في البطولة التي ستضم 48 منتخباً في كندا والمكسيك والولايات المتحدة

ستُقام قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 26 FIFA™ يوم الخميس 27 يونيو/حزيران في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث سيتَّضح مسار المنتخبات الآسيوية الـ18 المتبقية في السباق على بطاقات العبور إلى النسخة الأوسع والأشمل من كأس العالم FIFA، والتي ستشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.

يُمكنكم مشاهدة مراسم القرعة مباشرة اعتباراً من الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت وسط أوروبا)، وذلك عبر موقع FIFA.com عبر هذا الرابط.

وستتولى الإعلامية الرياضية كوليت وونغ تقديم فقرات حفل القرعة، التي سيشرف على مراسمها مانولو زوبيريا، كبير مسؤولي بطولة كأس العالم 26 FIFA - الولايات المتحدة الأمريكية. كما سيُشارك في عملية سحب القرعة اثنان من أساطير FIFA، وهما الدولي الياباني السابق شينجي أوكازاكي والدولي الإيراني السابق مهدي مهدافيكيا. وستتوزّع المنتخبات الـ18 المتبقية في سباق التأهل إلى ثلاث مجموعات تضم كل منها ستة فرق، على أن تُقام مباريات هذا الدور خلال أشهر سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 ومارس/آذار ويونيو/حزيران 2025. يُمكنكم الاطلاع هنا على إجراءات القرعة.

وسيتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه (ستة منتخبات في المجموع) مباشرة إلى كأس العالم 26 FIFA™، والتي ستشهد لأول مرة في تاريخ المسابقة مشاركة ما مجموعه 48 منتخباً وتقام منافساتها في ثلاث دول مضيفة، هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة. أما المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة (ستة منتخبات في المجموع) فستتنافس فيما بينها ضمن الدور التأهيلي الرابع، حيث ستُوزع إلى مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة منتخبات، على أن تُقام مباريات هذا الدور خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2025 وسيتأهل من هذه المرحلة منتخبان مباشرة إلى النهائيات.