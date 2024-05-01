الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أبريل/نيسان 2024)

برنامج Football for Schools يتواصل عبر السعودية

11 حكماً عربياً في الألعاب الأولمبية

ورش عمل قانونية وتدريبية لدى الاتحادات الأعضاء

تتلقى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

برنامج Football for Schools يتواصل

يجمع برنامج Football for Schools من FIFA بين كرة القدم والتعليم ويشجّع الأطفال على التعلم مدى الحياة من خلال تمارين كرة القدم المرحة. ويسعى البرنامج إلى تحقيق أهداف طموحة من خلال دعم تعليم وتنمية 700 مليون طفل وجعل كرة القدم في متناول الفتيات والفتيان من خلال تعزيز نُظم التعليم عبر قيم الرياضة في جميع أنحاء العالم. ومع استمرار البرنامج بقوّة في العديد من دول العالم والتي كان آخرها تنزانيا، انطلقت المرحلة الثالثة في السعودية حيث يهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها، وتأهيل المعلمين والمعلمات المسؤولين عن النشاط الرياضي، وفق أسس فنية محددة.

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كما كان لإطلاق برنامج Football for Schools في فيتنام أهمية خاصة حيث تمت إضافة الحماية وحماية الطفل إلى البرنامج للمرة الأولى. وتُعتبر حماية من يلعب كرة القدم من المضايقات والأذى وسوء المعاملة أولوية بالنسبة لـFIFA خصوصاً في أي سياق يتعلّق بالأطفال وهو ما يتماشى مع برنامج Football for School.

الألعاب الأولمبية تلوح في الأفق

عيّنت لجنة حكام FIFA إجمالي 98 حَكَماً (21 حكم ساحة و42 حكماً مساعداً، و20 حكم لتقنية الفيديو، و6 حكام دعم) من 45 دولة لإدارة مباريات البطولتين الأولمبيتين لكرة القدم للرجال والسيدات باريس 2024.

وشهدت اللائحة 11 حكماً من الدول العربية بما فيهم حكام الساحة الإماراتي عادل النقبي والموريتاني دحان بيدا والسوداني محمود علي اسماعيل والمغربية بشرى كربوبي. وتنطلق بطولة السيدات بتاريخ 25 يوليو/تموز 2024، وتنتهي بمباراة تحديد صاحب الميدالية الذهبية في ملعب الأمراء في باريس بتاريخ 10 أغسطس/آب 2024، بينما تبدأ بطولة الرجال في 24 يوليو/تموز 2024، وتجري مباراة الميدالية الذهبية بتاريخ 9 أغسطس/آب 2024 على نفس الملعب في العاصمة الفرنسية.

قمة FIFA للنزاهة في سنغافورة

استضاف FIFA والاتحاد السنغافوري لكرة القدم قمة النزاهة يومي 4 و5 أبريل/نيسان 2024 بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبحضور مسؤولي النزاهة في الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 والاتحادات القارية الستة. وهدفت القمة إلى إحاطة مسؤولي النزاهة بأبرز التوجهات العالمية السائدة في هذا المجال، والتشارك بأفضل الممارسة المطبّقة، فضلاً عن إطلاعهم على دليل النزاهة الجديد الذي أعدَّه FIFA وخارطة الطريقة التعليمية المتعلقة بالنزاهة، واستعراض القرارات التي اتخذها كل من FIFA ومحكمة التحكيم الرياضي فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات.

الاحتفال باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام

يُركّز اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، الذي أطلقته الأمم المتحدة في عام 2013 ويُحتفل به سنوياً 6 أبريل/نيسان، على الدور الإيجابي للرياضة وخاصة كرة القدم في المجتمعات وفي حياة الناس في كافة أنحاء العالم. ويحظى هذا الموضوع بأهمية كبيرة لرئيس FIFA جاني إنفانتينو، الذي أدرج تطوير كرة القدم والمسؤوليات الاجتماعية ضمن أهدافه الاستراتيجية لكرة القدم العالمية خلال دورة 2023-2027. وقد احتفل العديد من الاتحادات الكروية حول العالم بهذا اليوم في إشارة إلى أهمية الرياضة عموماً وكرة القدم في مجتمعاتهم.

إضاءة على أحدث القوانين والأنظمة

أقام الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ورشة عمل قانونية بالتعاون FIFA خلال الفترة من 18 و19 ابريل 2024، بمشاركة نخبة من الخبراء. وتناولت الورشة اللوائح والقوانين المنظمة لكرة القدم على المستوى الدولي، وسلّطت الضوء على آخر المستجدات فيما يتعلق بتشريعات كرة القدم في مختلف المجالات بالإضافة إلى تجربة غرفة المقاصة لدى FIFA والإضاءة على لائحة وكلاء اللاعبين وعمليات انتقالات اللاعبين.

تعاون وثيق للتطوير الفني

بهدف تطوير كرة القدم للسيدات في الجزائر، أقامت لجنة كرة القدم للسيدات في الاتحاد الجزائري أول دورة للتطوير الفني للمدربات للإشراف على الفتيات تحت 12 سنة بالتعاون مع الاتحاد النرويجي لكرة القدم في خطوة تعكس كيف أن كرة القدم توّحد العالم حقاً.