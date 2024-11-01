FIFA.com

الاتحاد الموريتاني لكرة القدم

الاتحاد الموريتاني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ffrim.org

العنوان

Route de l'Espoir,

Boîte postale 566,

566 NOUAKCHOTT

Mauritania

طرق التواصل

الهاتف: +222-4/524 18 60

البريد الإلكتروني:sg@ffrim.org

فاكس: +222-4/525 18 61

التنظيم

الرئيس

أحمد يحيى

نائب الرئيس

Moulaye BOUGHOURBAL

بوبكار سي

ماسا ديارا

موسى المولود

الأمين العام

أحمدو مبيريك

أمين الصندوق

بوبكار سي

مدير الوسائط والاتصالات

براهيم سو

المدير الفني

لويس ساستري

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Aritz LOPEZ GARAI

مدرب وطني لفريق السيدات

عبد الله ديالو

Chairperson of the Referees Committee

Haballah MOHAMED VALL

رئيس/مدير قسم الحكام

Lemghaifry BOUCHAAB

منسّق الحكام

Lemghaifry BOUCHAAB

منسق المباريات داخل الصالات

عبدول هاي إدومو

تصنيف موريتانيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الموريتاني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الموريتاني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA programme for Algerian Women's referees Oran
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أكتوبر/تشرين الأول 2024)
١ نوفمبر ٢٠٢٤
SEOUL, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 21: A view of the action during the Seoul 2024 Homeless World Cup at Hanyang University on September 21, 2024 in Seoul, South Korea. (Photo courtesy of Homeless World Cup)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (سبتمبر/أيلول 2024)
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
NOUAKCHOTT, MAURITANIA - SEPTEMBER 14: VAR is implemented during the Super D1 match between AS Garde and FC KSAR at Cheikha Boidiya Stadium on September 14, 2024 in Nouakchott, Mauritania. (Photo courtesy of Mauritanian Football Federation)
التحكيم
كرة القدم الموريتانيّة تنضم إلى ركب تقنية حكم الفيديو المساعد
٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
FIFA Foundation Digital Education Programme launches in Africa as Mauritania joins initiative
المنظمة
انطلاق برنامج التعليم الرقمي لمؤسسة FIFA في أفريقيا من موريتانيا
١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
MEDELLÍN, COLOMBIA - AUGUST 17: A view during Football Festivals: Women’s Football Campaign – FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024™ in Medellin, on August 24, 2024 in Bogotá, Colombia. (Photo courtesy of FCF)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أغسطس/آب 2024)
٢ سبتمبر ٢٠٢٤
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