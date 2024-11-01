الاتحاد الموريتاني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ffrim.org
العنوان
Route de l'Espoir,
Boîte postale 566,
566 NOUAKCHOTT
Mauritania
طرق التواصل
الهاتف: +222-4/524 18 60
البريد الإلكتروني:sg@ffrim.org
فاكس: +222-4/525 18 61
التنظيم
الرئيس
أحمد يحيى
نائب الرئيس
Moulaye BOUGHOURBAL
بوبكار سي
ماسا ديارا
موسى المولود
الأمين العام
أحمدو مبيريك
أمين الصندوق
بوبكار سي
مدير الوسائط والاتصالات
براهيم سو
المدير الفني
لويس ساستري
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Aritz LOPEZ GARAI
مدرب وطني لفريق السيدات
عبد الله ديالو
Chairperson of the Referees Committee
Haballah MOHAMED VALL
رئيس/مدير قسم الحكام
Lemghaifry BOUCHAAB
منسّق الحكام
Lemghaifry BOUCHAAB
منسق المباريات داخل الصالات
عبدول هاي إدومو
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