Un calendrier capital pour une meilleure planification et professionnalisation du football féminin

Le calendrier international des matches 2026-2029 pour le football féminin a été approuvé par le Conseil de la FIFA

Le calendrier, qui porte sur quatre ans, s’appuie sur une approche axée sur les joueuses ainsi que sur de nombreuses recherches, analyses et consultations

Les principales nouveautés concernent la baisse du nombre et du type de fenêtres internationales, leur répartition plus cohérente et l’augmentation des plages de repos, de récupération et de reprise pour les joueuses à la suite des grandes compétitions

Au vu de la croissance continue du football féminin partout dans le monde, le Conseil de la FIFA a décidé d’approuver à l’unanimité le calendrier international des matches 2026-2029 pour le football féminin, qui renforcera encore cette croissance.

Les joueuses sont au cœur de ce calendrier, qui s’étend sur une période de quatre ans et s’appuie sur de nombreuses recherches, analyses et consultations.

Parmi les nouveautés figure la réduction du nombre de fenêtres internationales (cinq au lieu de six), ce qui implique moins de déplacements pour les joueuses et moins de perturbations pour les championnats et les clubs.

Les fenêtres sont en outre réparties de manière plus cohérente (février-mars, avril, mai-juin, octobre et novembre-décembre), avec au minimum quatre semaines entre chacune d’entre elles, ce qui garantit également moins de perturbations.

La FIFA s’est en outre penchée sur les types de fenêtre, qui ne sont plus qu’au nombre de deux au lieu de trois. Toutes les équipes nationales seront par conséquent concernées par le même type de fenêtre au même moment.

"Ce calendrier est capital, car il nous permet de poursuivre le processus de professionnalisation du football féminin partout dans le monde", a indiqué Sara Bareman.

"Dans de nombreux pays, les rencontres internationales sont pour les joueuses des opportunités essentielles de disputer des matches de haut niveau. Cela est particulièrement vrai pour les nations où les championnats nationaux ne sont pas encore entièrement professionnels. Ce calendrier se distingue par son équilibre, qui permet au football de clubs et celui des équipes nationales de croître dans les mêmes proportions, tout en garantissant aux joueuses du temps pour se reposer puisqu’elles disposeront de plus de plages de repos, récupération et reprise entre les fenêtres et après les grandes compétitions."

Deux fenêtres de type I seront organisées chaque année (mai-juin et octobre). Ces fenêtres, qui s’étendront sur neuf jours, pourront inclure jusqu’à deux matches entre équipes nationales.

Trois fenêtres de type II sont en outre prévues chaque année (février-mars, avril et novembre-décembre). Ces fenêtres, qui s’étendront sur 12 jours, pourront inclure jusqu’à trois matches entre équipes nationales.

Les modifications apportées à la durée et à la structure des fenêtres de type II vont servir toutes les parties prenantes du football féminin à bien des égards. En effet, celles-ci débutent le mardi, ce qui signifie que les joueuses peuvent davantage se reposer entre leurs engagements avec leur club et leur équipe nationale. Les associations membres de la FIFA pourront quant à elles mettre davantage en lumière leur équipe nationale féminine en préparant et organisant les rencontres le vendredi, le samedi ou le dimanche, c’est-à-dire lorsque les opportunités commerciales sont les plus favorables, de même que l’attractivité vis-à-vis du public.