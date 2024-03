En mars 2023, la FIFA a ouvert la procédure de candidature la plus exhaustive de l’histoire de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Le ou les pays hôte(s) de l’édition 2027 seront désignés pour la première fois par le Congrès de la FIFA, en l’occurrence lors de la séance du 17 mai 2024. La procédure de candidature pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ reprend les principales composantes de celle de l’édition 2023™, notamment la publication du contenu et des documents clés ainsi que l’introduction de règles de conduite et d’un modèle d’évaluation exhaustifs. De nouvelles modalités y ont toutefois été intégrées.