Plus de 1 000 clubs de 48 pays profitent des retombées de la Coupe du Monde Féminine

Le programme soutient les clubs à différents niveaux et les encourage ainsi à fournir des environnements de performance de pointe à leurs joueuses

Le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ a eu lieu il y a tout juste un an. Aujourd’hui, ce sont 1 041 clubs répartis sur 48 associations membres et l’ensemble des six confédérations qui bénéficient de ses retombées en recevant une part de la dotation en rétribution de la mise à disposition de leurs joueuses pour la compétition.