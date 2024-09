Les liens familiaux de l’Autriche, novice dans le tournoi

Un groupe composé de 40 membres des familles des footballeuses autrichiennes attire l’attention en Colombie

Deux mères et un père relatent les expériences vécues durant les débuts de leurs filles

Tous trois font l’éloge de l’hospitalité colombienne et de l’expérience de la Coupe du Monde

L’Autriche vient de remporter sa première partie dans une compétition féminine de la FIFA. Ses joueuses se rapprochent des tribunes pour célébrer ce succès avec les 40 membres de leurs familles qui les ont encouragées tout au long du match.

C’est une victoire dans la souffrance, avec les dernières minutes ponctuées par des assauts incessants du Ghana, mais dont le score final (2-1) est historique. La Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™ est déjà un conte de fées pour ce groupe d’enthousiastes majoritairement vêtu de rose…

Une des premières personnes à arriver dans la partie inférieure des tribunes du stade El Techo est Sanea El Sherif, mère de Mariella, gardienne de but et Joueuse du match VISA. Quelle façon de commémorer son vingtième anniversaire !

“Dès que je l’ai vue sur le terrain, j’ai ressenti quelque chose d’incroyable, une fierté énorme. Le jour de son anniversaire, être élue joueuse du match lors des débuts de l’Autriche en Coupe du Monde… C’était un sentiment fantastique !”, explique Sanea.

À côté d’elle, Sabine Uzun serre fort dans ses bras sa fille Nicole Ojukmu, numéro 10 de l’équipe et auteure du second but autrichien. Elles ne décollent leurs visages l’un de l’autre que pour pouvoir se regarder dans les yeux, émues…

“La voir participer à cette Coupe du Monde m'a apporté beaucoup de fierté. J’étais aussi nerveuse et émue… Tous les sentiments étaient à fleur de peau. J’étais heureuse !”, s’exclame Sabine.

Que signifie, pour Nicole, la présence de sa mère ? “C’est ce qu’il y a de plus important. Ma mère est la personne qui compte le plus dans ma vie et je suis très heureuse qu’elle soit ici, qu’elle me soutienne. Je suis fière de pouvoir disputer une Coupe du Monde devant elle !”

Quelques mètres plus haut, Wolfgang Spinn regarde, satisfait, ses filles Laura et Greta, toutes deux titulaires dans ce premier match. De fait, Laura a été partie prenante du premier but historique de l’Autriche dans le tournoi, en délivrant la passe décisive à Hanna Frankhauser.

“C’était un grand moment pour moi. Deux de mes filles dans le onze de départ d’un match de Coupe du Monde ! Hannah, Greta et Laura ont joué ensemble à Tyrol, un État d’Autriche… C’était vraiment un grand moment !”, raconte Wolfgang, portant le maillot noir de l’Autriche qui le suivra à chaque rencontre.

Qu’en pense Laura ? “Mon père ne manque presque aucun match. Où que ce soit en Autriche, il est toujours là. Cela me rassure que mes parents me soutiennent, qu’il y ait toujours quelqu'un qui m’accompagne. C’est une sensation incroyable, je suis très fière qu’il soit ici.”

Chez les parents, ces moments de bonheur évoquent toujours des souvenirs. Sanea revoit Marielle tomber amoureuse du ballon rond. “Elle avait quatre ans. Les fils des voisins jouaient au football, et c’est comme ça que ça a commencé. Ça a été le coup de foudre !”

Quant à Nicole, sa passion pour le football est d’origine familiale, comme l’explique sa mère Sabine. “Elle a un frère plus âgé d’un an et demi, qui pratiquait déjà le football. Lorsqu’elle a eu six ans, ma fille a commencé à jouer et a découvert son amour pour ce sport.”

Chez les Spinn, c’était également une affaire de famille, affirme Wolfgang. “Tout le monde jouait : son frère Daniel, sa sœur Sarah… Ils s’amusaient avec les autres enfants, ils ne s’arrêtaient pas de jouer.”

Tous les membres des familles des joueuses autrichiennes ont fait des sacrifices pour faire le long voyage jusqu’en Colombie. “J’ai laissé mon travail, mon mari et mes deux autres enfants, qui ont quatre et huit ans, et qui me manquent beaucoup”, confie Sanea.

“Mon autre fils est resté à la maison. Il a 20 ans, mais il me manque tout de même ”, avoue Sabine.

Wolfgang donne plus de détails. “Mon épouse est restée à Tyrol et j’ai dû m’absenter de mon travail à la police. C’est un travail difficile, mais je sais que j’ai tout laissé entre de bonnes mains avant de venir ici.”

Le groupe de parents, qui se déplace d’un bout à l’autre de Bogota telle une entité unique, devra prolonger son séjour en terres colombiennes. En effet, suite à la victoire 3-1 sur la Nouvelle-Zélande lors de leur deuxième match, les nouvelles venues autrichiennes ont assuré leur place en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, où elles affronteront la Corée du Nord.

Pourtant, cette situation ne semble déranger personne. “Ici (à la Coupe du Monde), tout est parfaitement organisé. Bien sûr, la Colombie est très dépaysante pour nous. C’est une culture très différente, mais nous passons un très bon moment , affirme Sanea. “C’est un beau pays. Je suis ravie de pouvoir être ici et de faire partie de la Coupe du Monde ”, ajoute Sabine.