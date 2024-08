Les Fidji se jettent dans le grand bain

Première participation des Fidji à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA

La compétition de se déroulera du 31 août au 22 septembre

Une juste récompense au regard du travail et des investissements réalisés par le pays pour développer la discipline

Le football féminin fidjien s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Le 31 août prochain, l’équipe des Fidji féminine fera en effet ses grands débuts en Coupe du Monde U-20 de la FIFA, compétition qui se déroulera en Colombie. Si l’évènement revêt un caractère historique, c’est aussi une juste une récompense pour cet archipel composé de plus de 300 îles qui ne ménage pas ses efforts pour développer une discipline en plein essor.

Plus qu’une histoire qui commence, c’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre pour les Fidji. Une étape de plus vers les sommets du football mondial. D’ailleurs, Angeline Chua, sélectionneuse des équipes féminines des Fidji ne s’y trompe pas. “Cette qualification est un nouveau palier de franchi pour le pays“, confirme la technicienne singapourienne de 35 ans, en poste depuis 2023.

“Nous comptons continuer à faire émerger des talents et nous assurer qu’à l’avenir les Fidji décrochent leur qualification dans toutes les Coupes du Monde des catégories de jeunes (U17 et U20)“, affirme-t-elle au micro d’Inside FIFA, avec ambition. “Nous voulons être la prochaine puissance, au côté de la Nouvelle-Zélande, en Océanie et continuer à élever le niveau dans cette région.“

D’ailleurs, c’est toute la zone Pacifique qui se trouve aujourd’hui en plein essor. La réussite de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, Australie & Nouvelle-Zélande 2023 a impulsé un élan sans précédent. “Le fait que ce grand évènement ait été organisé en Océanie a permis de sensibiliser tous les Fidjiens. Les demi-finales et les finales ont d’ailleurs été retransmises dans des cinémas et sur des écrans géants extérieurs. C’est quelque chose d’inspirant pour les prochaines génération“, explique Chua.

Une jeunesse qui est particulièrement choyées aux Fidji. Tout y a été mis en oeuvre pour que les talents soient identifiés d’une part, et que leur potentiel soit au maximum exploité d’autre part. Les succès du programme Football for Schools, lancé en août 2023, et du Programme de développement des Talents de la FIFA qui l’accompagne, témoignent de cette politique prônée par la Fédération Fidjienne de Football et soutenue par l’instance dirigeante du football mondial.

“Un expert technique de la FIFA travaille en étroite collaboration avec le personnel technique local pour développer un programme de détection aussi utile que possible pour l'environnement des Fidji", souligne Angeline Chua "L'année dernière, nous avons pu constituer notre équipe pour le Championnat U19 de l'OFC en utilisant la méthodologie de détection du TDS dans nos trois zones principales - Ouest (Viti Levu), Sud (Viti Levu) et Nord (Vanua Levu)."

"Aujourd’hui, nous avons la possibilité d’offrir à nos jeunes talents un environnement favorable à leur éclosion. Nous avons avons à disposition des installations, financées par la FIFA, qui nous sont propres, et où nous pouvons organiser des entraînements régulier", ajoute-elle. "Nos jeunes ont pu et su tirer le meilleur de nos différents programmes de développement : c’est quelque chose qui peut être mesurer à l'aune des progrès réalisés par nos sélections junior, masculines et féminines, à l’occasion des tournois continentaux auxquels ils ont pris part."

Galvanisés par leurs superbes performances, les Fidji voient encore plus loin. En plus de pérenniser les différents projets mis en place ces derniers mois, il est prévu que des compétitions mixtes soient organisées prochainement. "Ce n'est pas une nouveauté dans la culture fidjienne. Dans les écoles de village, les enfants sont soumis aux exigences de leur environnement naturel : ils ont donc l’habitude de jouer ensemble en plein air", rappelle Chua.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, en visite aux Fidji 04:11

Les progrès se font sur le terrain, mais aussi hors des terrains. De nouvelles infrastructures ont en effet vu le jour au siège de la FFA. Une salle de sport et un terrain de futsal ont notamment été construits grâce aux fonds du Programme FIFA Forward." Ces installations sont d’une grande utilité, à toutes nos équipes qui viennent en camp d'entraînement dans le sud de Suva. Il pleut beaucoup là-bas. Le gymnase et le terrain de futsal nous ont permis de résoudre bien des problèmes notamment pendant la saison des pluies."

Bref, le ciel est bleu à l’horizon pour le football féminin fidjien et l’imminente Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024 est susceptible d’ensoleiller un peu le coeur des supporters des Fidji. "Ce rendez-vous particulier inspirera la prochaine génération, filles et garçons confondus, et il permettra de révéler l’énorme potentiel des talents dont nos disposons et qui susceptibles de faire une carrière dans le football."