Essai transformé pour Football for Schools aux Fidji

Lancé en août 2023, le programme Football for Schools est un succès aux Fidji

Le projet y est massivement soutenu par les autorités locales

Un séminaire "Renforcement des capacités" a eu lieu sur l’île fin novembre

Le rugby prend une place considérable aux Fidji. Cela a d’autant plus été le cas ces dernières semaines que la Coupe du Monde de la discipline a eu lieu et que la sélection y a brillé en atteignant les quarts de finale. Mais le football n’a pas été en reste. D’ailleurs, on n’a jamais autant joué avec des ballons ronds dans les cours d’école fidjiennes. Un hasard ? Pas vraiment.

En août dernier, en présence du Président de la FIFA Gianni Infantino, un protocole d’accord a en effet été signé entre la Fédération fidjienne de football et le gouvernement pour y lancer Football for Schools. Le but de ce programme : rendre la pratique du football plus accessible aux jeunes en intégrant des activités footballistiques dans le système éducatif. 32 écoles ont participé à ce projet-pilote. Et la réussite est totale.

"Football for Schools change vraiment des vies aux Fidji", souligne Antonio Buenaño Sánchez, manager à Football for Schools. “Dans un pays où les opportunités pour les enfants sont limitées, le programme apporte de l'espoir aux plus jeunes et change la mentalité des plus anciens“, analyse-t-il.

Quatre mois après le lancement de F4S aux Fidji, Antonio Buenaño Sánchez était de retour sur l’île ces 25-27-28 novembre pour y animer un atelier de travail "Renforcement des capacités" auquel participaient des enseignants en école primaire, des responsables de développement au sein de la Commission des sports des Fidji et des membres du département technique de la Fédération fidjienne de football. Car si le projet est d’ores et déjà un succès, l’objectif est aujourd’hui de le pérenniser.

A terme, les 736 écoles primaires du pays sont appelées à être familiarisées avec F4S. D’ailleurs, tous les établissements se doivent d’avoir un accès à un terrain de football quel qu’il soit, petit ou grand. Et ce ne sont pas moins de 150 000 écoliers fidjiens, filles et garçons confondus, susceptibles de bénéficier du programme.

Car avec Football for Schools, les avantages sont multiples. Le Ministère local de l’Éducation, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et la Fédération Fidjienne de Football ne s’y sont d’ailleurs pas trompés et continuent, main dans la main, à soutenir avec vigueur ce projet social, éducatif et sportif qui a déjà conquis plus de 100 pays dans le monde.

Conçu notamment pour promouvoir des compétences et valeurs de vie ciblées à travers la pratique du football, F4S aborde des sujets tels que l'égalité des sexes, le mode de vie sain, ou encore l’inclusivité. Ce sont autant de thématiques sur laquelle les Fidji ont mis l’accent dans leur projet de développement social axé sur le rôle de la femme dans la société. Et cela tombe bien, puisque la place du football féminin dans le paysage footballistique fidjien est également un cheval de bataille pour la FFA (Fiji Football Association).

"Lorsque toutes les parties prenantes travaillent ensemble, qu’elles parviennent ainsi à coopérer, le changement social est rendu possible", estime Buenaño Sánchez. "Et à ce titre, les Fidji font véritablement figure d’exemple pour les autres associations membres de la région."

C’est un modèle hors et sur le terrain : car le pays a récemment créé la surprise en se qualifiant pour la première fois de son histoire pour la prochaine Coupe du Monde U-20 Féminine U-20 de la FIFA. Le talent ne manque donc pas sur l’île, et il devrait même être davantage exploité dans un avenir proche grâce à Football for Schools qui travaille main dans la main avec le programme de développement des talents de la FIFA.

"Cela a été fantastique de pouvoir recevoir l'expert technique et le responsable du programme, Antonio Buenaño Sanchez, aux Fidji, pendant trois jours pour former ces quelques 40 participants sélectionnés" s’est réjoui Timo Jankowski, Directeur Technique de la Fédération fidjienne de Football. "Cela contribuera à concrétiser l'objectif d'atteindre la totalité des écoles primaires des Fidji d'ici à 2027".

Entre temps, la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024 aura eu lieu. On n’a donc pas fini de parler de football aux Fidji…