Usmanova savoure le présent et se projette dans le futur

La Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™ est un évènement particulier pour Kamola Usmanova

Sélectionneuse adjointe de l'équipe féminine de futsal d'Ouzbékistan, elle veut écrire l'histoire

Kamola Usmanova : "Je suis fière de son pays"

Le rideau est tombé sur la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™ ce 6 octobre, le sixième sacre du Brésil marquant la fin d'un tournoi historique. C'était la toute première fois qu'un tournoi de la FIFA était organisé dans ce pays d'Asie centrale ; un moment unique que Kamola Usmanova, sélectionneuse adjointe de l'équipe nationale féminine de futsal d'Ouzbékistan, a pleinement savouré.

"Cette Coupe du Monde me rend fier de mon pays. C'a été important pour le futsal en Ouzbékistan", explique-t-elle au micro de FIFA Inside. "Les gens ont découvert ce qu'était véritablement le futsal et comment il se développe. De nouveaux stades ont pu être construits ou rénovés, pas seulement à Tachkent, mais aussi dans d'autres régions."

"Et ce n'est pas seulement le futsal qui en bénéficiera. C'est bon pour le football ouzbek pris dans son ensemble, pour nos collègues et pour les visiteurs. C'est l'occasion de visiter notre pays, notre république, et de voir à quel point l'Ouzbékistan est beau".

La croissance continue du football en Ouzbékistan a été accompagnée par l'instance dirigeante du football mondial. Dans le cadre de son programme Forward 1.0 et 2.0, la FIFA a contribué aux efforts de modernisation en finançant la construction de terrains, la rénovation du stade et des tribunes du centre technique de l'UFA à Tachkent, ainsi que l'installation de projecteurs répondant aux exigences des matchs internationaux.

Aujourd'hui, Usmanova espère que la Coupe du Monde de futsal laissera un héritage positif et encouragera davantage de personnes à pratiquer le futsal. Elle-même a commencé à jouer au football à l'âge de 15 ans. Un an plus tard, elle a été appelée à représenter son pays sur la scène internationale et a remporté de nombreux titres, en futsal et en beach soccer. Son palmarès comprend 10 titres de championne d'Ouzbékistan côté football et huit titres de championne d'Ouzbékistan côté futsal. Elle a également remporté le tournoi de futsal des Jeux asiatiques en 2005, en battant la Thaïlande 5-4 en finale à Bangkok.

En 2016, la quadragénaire a troqué son costume de joueuse pour celui d'entraîneuse. Ainsi, elle partage désormais son expérience avec la nouvelle génération. Son premier titre en tant qu'entraîneuse adjointe de la sélection féminine de futsal d'Ouzbékistan date de juillet 2024, lors du tournoi international féminin CFA.

Les protégées d'Usmanova ont débuté la compétition par une victoire 7-5 aux dépens de l'Iran, ténor de la discipline si l'on s'en réfère à ses deux titres en Coupe d'Asie de futsal féminin de l'AFC. Elles ont enchaîné avec une victoire 3-2 décrochée face à la RP Chine avant de s'assurer le titre grâce à un match nul 5-5 contre le Viet-Nam.

"La Coupe du Monde de Futsal de la FIFA terminée, la sélection féminine ouzbèke va commencer à s'entraîner en vue de la Coupe d'Asie de Futsal Féminin de l'AFC, qui sera organisée aux Philippines. Un camp d'entraînement est prévu en octobre, avec 30 joueuses convoquées. A l'issue de ce stage, nous sélectionnerons 14 joueuses que nous emmènerons au Maroc pour un match amical", explique l'ancienne milieu de terrain.

Les Philippines accueilleront également l'année prochaine l'édition inaugurale de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA. Seize équipes provenant des six confédérations s'y affronteront. Usmanova espère évidemment que son équipe sera de la partie.

"Participer à un tel tournoi est le rêve de tout athlète. Ce n'est pas facile d'y accéder, c'est une responsabilité et j'espère que nous réaliserons l'exploit de nous qualifier", dit-elle. "Ce ne sera pas seulement un événement extraordinaire, ce sera historique ! Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour y participer, et y représenter notre pays du mieux possible. Nous voulons montrer au monde entier que nous avons de la qualité."