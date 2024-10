L'investissement de la FIFA amène de nouveaux visages sur la scène mondiale

La République dominicaine, l’Équateur, le Kenya et la Pologne se préparent à faire leurs débuts en Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™

Les investissements de la FIFA et les programmes spécifiques au football féminin ont favorisé la croissance dans les quatre nations

Le tournoi passera à 24 équipes en 2025, augmentant encore l'empreinte du football féminin

L'accent mis par la FIFA sur le développement du football féminin aux quatre coins du globe continue de porter ses fruits avec quatre nouvelles nations qui participeront à la prochaine Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA République dominicaine 2024™.

La huitième édition du tournoi verra l'Équateur, le Kenya et la Pologne rejoindre le pays hôte pour faire leur première apparition dans la compétition. À l'exception de l'Équateur, ce sera la première participation de ces pays à un tournoi féminin de la FIFA.

Chacune des associations membres des quatre nations a bénéficié d'un financement important ces dernières années grâce aux différents programmes de la FIFA visant à soutenir le football féminin à l'échelle mondiale. En retour, la participation de ce quatuor sur la scène mondiale contribue à élargir l'empreinte du football féminin.

Avec l'augmentation du nombre d'équipes à 24 l'année prochaine, d'autres nations auront l'opportunité de démontrer leur développement dans le football féminin.

À l'approche du coup d'envoi de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA République dominicaine 2024™, Inside FIFA examine les diverses façons dont l'investissement et le dévouement ont aidé ces quatre nations à atteindre ce jalon important.

République dominicaine

Un investissement important via le programme FIFA Forward a permis d’améliorer considérablement les infrastructures en République dominicaine et a joué un rôle clé dans le développement du football féminin. Le siège ultramoderne de la Fédération Dominicaine de Football (FEDOFUTBOL) a été entièrement reconstruit en 2022, et plus récemment, un Centre de Haute Performance rénové à San Cristóbal permet à l'équipe nationale de se préparer pour le tournoi sur place.

Près de 4,8 millions de dollars américains sont et seront investis dans le centre technique, qui bénéficiera directement aux diverses équipes nationales du pays. Ces travaux profiteront directement à la Coupe du Monde Féminine U-17, avec au moins un terrain qui sera utilisé comme site d’entraînement pendant la compétition.

“En termes d'infrastructures, l'ouverture de notre pays commence à porter ses fruits”, a déclaré plus tôt cette année le président de la FEDOFUTBOL, José Deschamps. “Accueillir et participer au tournoi va complètement transformer le football dans notre pays.”

Équateur

Près de dix ans après leur qualification inattendue pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Canada 2015™, l’Équateur est enfin de retour sur la scène mondiale du football féminin. Compte tenu des investissements réalisés hors du terrain, leur prochaine participation ne devrait pas tarder.

La Fédération Équatorienne de Football (FEF) investit dans un centre technique dans la province de Guayas, Équateur, pour les catégories jeunes masculines et féminines, avec environ 4,5 millions de dollars américains de financement via le programme FIFA Forward. L’un des objectifs déclarés de la FEF pour ce projet est d'augmenter le nombre de filles et de femmes jouant au football et d'améliorer le niveau des joueuses et des équipes nationales dans les compétitions internationales.

La Phase I, déjà terminée, comprenait la construction de deux terrains en gazon naturel, deux vestiaires pour les équipes, un vestiaire pour les arbitres, des tribunes, et d'autres travaux annexes. Ces terrains ont également accueilli les programmes de développement du football féminin en juillet dernier. La Phase II est presque terminée et devrait être inaugurée prochainement.

Jair Bertoni, Directeur des Associations Membres de la FIFA pour les Amériques, a salué le travail effectué en Équateur et en République dominicaine : "La participation de ces pays à la prochaine Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA souligne l’impact positif de ces efforts pour encourager les talents et accroître l’intérêt pour le football féminin. En donnant la priorité stratégique au football féminin, nous permettons aux filles et aux femmes du monde entier de briller sur et en dehors du terrain, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus inclusif pour ce sport magnifique."

Pologne

Pour la Pologne, cette première qualification pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA République dominicaine 2024™ arrive à un moment crucial. De nombreuses joueuses de cette équipe espèrent également participer à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA Pologne 2026™ – le premier événement féminin de la FIFA sur le sol polonais.

La Pologne a devancé plusieurs poids lourds européens avant de battre la France dans le match décisif pour se qualifier pour l'édition 2024. Cet exploit sans précédent résulte de diverses initiatives soutenues par la FIFA ces dernières années.

Grâce au Programme de développement du football féminin de la FIFA, des festivals ont été organisés dans 16 régions, engageant 1 600 filles. L’instance dirigeante mondiale a également accueilli un atelier réunissant les parties prenantes pour aligner toutes les contributions à la première stratégie de football féminin du pays, et a financé son lancement.

Kenya

Le football féminin kenyan a connu une période chargée et couronnée de succès. L'aboutissement de plusieurs programmes de développement de la jeunesse se concrétisera par une participation à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA République dominicaine 2024™, avec une préparation de l'équipe en Espagne, soutenue par le programme FIFA Forward.

La Fédération de Football du Kenya (FKF) a bénéficié de plusieurs programmes dans le cadre du Programme de développement du football féminin de la FIFA. L'assistance au niveau des licences de clubs a permis d'élever les normes minimales de la ligue nationale, tandis que le programme de développement de la ligue a soutenu la ligue U-16 et amélioré les parcours pour les jeunes joueuses. Les experts de la FIFA ont également apporté leur aide dans le cadre de la stratégie du football féminin pour aider le Kenya à élaborer une stratégie dédiée au football féminin. Trois campagnes de football féminin de la FIFA ont également été menées à l’intention des jeunes joueuses cette année.

Le financement de FIFA Forward a également contribué à l’organisation de plusieurs tournois au Kenya, notamment les éliminatoires CECAFA du Championnat d’Afrique scolaire de la CAF 2023 pour les joueuses de moins de 15 ans.