Le football féminin kényan entre dans une nouvelle ère

Dans le cadre du Programme de Développement du Football Féminin de la FIFA, la Fédération de Football du Kenya (FKF) a organisé divers ateliers

Entre autres, pour les physiothérapeutes et sur la licence de club

La durabilité financière des clubs de football féminin parmi les principales préoccupations

La Stratégie pour le Football Féminin de la FIFA a récemment célébré son cinquième anniversaire. La Fédération de Football du Kenya (FKF) a dévoilé sa propre Stratégie en juillet 2021, annonçant une nouvelle ère pour le football féminin.

La FKF a pris l'initiative d'organiser divers ateliers dans le cadre du Programme de Développement du Football Féminin de la FIFA. Parmi les sujets abordés : la licence de club et le renforcement des capacités des physiothérapeutes travaillant dans le football féminin.

Les ateliers organisés au Kenya étaient conçus pour former les physiothérapeutes travaillant avec les clubs de la Première League Féminine de la FKF (FKF WPL) et la Super League Nationale Féminine (FKF WNSL). L'objectif est de garantir aux joueuses l'accès à des physiothérapeutes professionnellement formés, capables de fournir des soins complets, notamment l'évaluation, le diagnostic, le traitement et la rééducation des blessures.

"Je reviens du Kenya où j'ai animé un séminaire de physiothérapie. Je pourrais le citer comme un exemple parfait de la protection de la santé des athlètes féminines. Car voici une Fédération qui fait l'effort conscient de former des physiothérapeutes, de former les personnes qui s'occupent de nos athlètes féminines dans les domaines de la santé des femmes", a déclaré le Dr Nonhlanhla Mkumbuzi, qui y a évoqué les différences de genre, les hormones, la nutrition, l'hydratation et la récupération.

"Nous ne tenons pas pour acquis qu'ils le savent. Nous ne tenons pas pour acquis qu'ils trouvent l'information. Mais faire cet effort conscient de préparer et de renforcer leurs médecins, les personnes qui gèrent les athlètes féminines, je pense que c'est louable de leur donner l'espace et l'opportunité d'acquérir ces connaissances."

Quelques jours plus tard, la Fédération a également organisé le premier atelier de licence de club pour les équipes de la Premier League Féminine pour la saison 2023/24. Cet atelier de trois jours a réuni des responsables des 12 clubs lesquels ont pu avoir une vue d'ensemble du processus de licence de club, en particulier les critères légaux, d'infrastructure, financiers et administratifs que les clubs devront respecter à l'avenir.

L'objectif de cet atelier n'était pas seulement d'améliorer la professionnalisation au niveau des clubs, mais aussi de garantir que les clubs puissent améliorer leur infrastructure sportive, ainsi que leurs performances économiques et financières.

"Les Vihiga Queens ont été exposées à la licence de club en 2021. Nous sommes fiers d'être le club ayant la plus riche tradition en Afrique de l'Est. Au moment de création de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, nous avions des joueuses professionnelles dans notre club. À peu près à la même époque, nous avons dû transférer de nombreuses joueuses en Europe. À ce jour, nous avons plus de dix joueuses qui jouent à l'étranger et sont professionnelles là-bas. Ce sont quelques-uns des fruits que la Licence de Club a produits", explique Michael Senelwa, co-fondateur et Président exécutif des Vihiga Queens. Son club a remporté la Premier League kenyane en 2017, 2018, 2019 et 2023.

"Je vois la licence de club comme un pas dans la bonne direction. Elle garantit des pratiques financières équitables et de la discipline. Elle encourage à assurer un environnement de travail sûr pour nos joueuses. Il est de notre responsabilité de veiller à protéger nos groupes vulnérables."

L'importance de la stabilité financière a été davantage expliquée dans un séminaire spécifique 'Comprendre les finances de votre club'. Il vise à améliorer la durabilité financière des clubs de football féminin, ce qui est un pilier important pour le succès à long terme de la discipline.

Le séminaire, destiné aux administrateurs de football, met l'accent sur les bilans, la budgétisation et les flux de trésorerie. Il a été développé par Xero, un fournisseur de logiciels de comptabilité pour les petites entreprises et partenaire du football féminin de la FIFA. En collaboration avec la FIFA, Xero travaille à la promotion des femmes dans les petites entreprises et dans le football.

"Grâce à notre partenariat avec la FIFA, nous travaillons ensemble pour soutenir la croissance du football féminin. Compte tenu de l'expertise de Xero, nous voulions proposer un atelier axé sur la compréhension des finances des clubs, aux administrateurs qui jouent un rôle important dans la communauté du football féminin. C'est important car nous savons que de meilleurs chiffres en dehors du terrain signifient de meilleurs chiffres sur le terrain", explique James Kyd, responsable mondial de la stratégie de marque et du marketing chez Xero.

Le saviez-vous ?

L’atelier "Comprendre les finances de votre club" fait partie du programme "Meilleurs chiffres" de Xero, une série de ressources conçues pour aider les clubs de football à réussir à la fois sur et en dehors du terrain. Pour en savoir plus, visitez xero.com/uk/better-numbers/clubs.