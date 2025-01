Hehir : "J'aspire à être la meilleure coach possible"

"Les joueuses ont travaillé dur pour en arriver là. Au cours des 20 dernières années, elles sont nombreuses à avoir essayé de qualifier le pays pour une Coupe du Monde ! Le groupe de 23 qui se trouve actuellement en Australie est une source d'inspiration pour moi qui vise à être la meilleure entraîneure possible. Nous voulons nous assurer d'avoir davantage d'entraîneurs pour accompagner la prochaine génération de joueuses et les guider pour qu'elles réalisent leurs rêves", explique l'Irlandaise. Pour se rapprocher de cet objectif, Hehir prépare actuellement la licence A de l'UEFA tout en participant, comme 41 autres coachs, au Programme de Bourses de Formation pour Entraîneurs de la FIFA.

"J'étais à la fois excitée et nerveuse lorsque j'ai appris que j'avais été acceptée dans le Programme de la FIFA. J'allais rencontrer quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant et qui serait mon mentor. Je me suis demandée si j'étais à la hauteur. J'ai un peu douté de moi", confie-t-elle.

"Anouschka a une très grande expérience. J'adore l'écouter parler. Elle est impliquée dans le jeu depuis si longtemps. Elle partage avec moi les bons moments de sa carrière, mais aussi les moments plus difficiles, et la façon d'y faire face. J'ai beaucoup appris d'elle au cours des deux derniers mois", détaille Hehir.

"Anouschka m'a également mise au défi. Elle me pose des questions et me fait vraiment réfléchir à ce qui rend le football important pour moi et à ce que signifie être une bonne entraîneure. Elle m'encourage à m'exprimer et à ne pas avoir peur de faire des erreurs parfois. Cela fait partie du processus d'apprentissage."