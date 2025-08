Le Règlement sur les agents de la FIFA entre pleinement en vigueur ce 1er octobre

Quelque 4 500 personnes ont déjà obtenu leur licence et seront autorisées à exercer leurs activités d’agent au 1er octobre

Partiellement mis en œuvre depuis janvier 2023 , le Règlement sur les agents de la FIFA entrera pleinement en vigueur au 1er octobre 2023. Ce document est le fruit d’un processus exhaustif de consultation impliquant les joueurs, les clubs, les ligues, les fédérations nationales et les agents eux-mêmes.

La légalité, la validité et la proportionnalité du règlement ont été confirmées par une décision du Tribunal Arbitral du Sport. Par ailleurs, des tribunaux allemands, belges, espagnols, néerlandais, suisses et tchèques ont rejeté des demandes d’injonction contre ce nouveau texte déposées aux niveaux national et international.