La FIFA et l’UER intègrent les droits relatifs à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ dans leur partenariat et s’engagent à promouvoir le football féminin

La FIFA et l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) ont décidé d’étendre leur partenariat en matière de droits médias en vue de la diffusion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ sur le réseau de télévision gratuite de l’UER, qui s’étend dans 34 pays d’Europe. Le nouvel accord inclut désormais un engagement à diffuser régulièrement du contenu dédié au football féminin au-delà de la compétition. Conséquence directe des pourparlers entamés le mois dernier au Siège de la FIFA, en présence de Gianni Infantino, Président de la FIFA, Romy Gai, Directeur des Affaires Commerciales de la FIFA, et des représentants de l’UER, notamment Noel Curran, son Directeur Général, le protocole d’accord englobe les droits de diffusion TV, radio et numérique ainsi qu’un engagement à promouvoir davantage le football féminin pour contribuer à son développement. En octobre 2022, les deux parties avaient annoncé la conclusion d’un premier accord portant sur la diffusion des rencontres de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 sur la télévision gratuite dans 28 pays d’Europe. Le nouveau contrat inclut plusieurs grands marchés européens ainsi que l’Ukraine. "La FIFA a le plaisir d’élargir l’accord signé avec l’Union Européenne de Radio-Télévision en vue de la diffusion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA dans cinq grands pays, nommément la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, ainsi qu’en Ukraine, ce qui permettra de maximiser l’exposition de l’événement", a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA. "Dans le cadre de ce partenariat, l’UER s’est engagée à garantir la diffusion d’au moins une heure de contenu dédié au football féminin par semaine sur sa plateforme numérique et son réseau de diffusion. Il s’agit d’une opportunité de promotion et d’exposition très importante pour le football féminin, ce qui constitue pour nous une priorité dans le cadre de l’engagement de la FIFA en faveur du développement à long terme de la discipline". Noel Curran, Directeur Général de l’UER, a déclaré : "Nous sommes ravis de la relation fructueuse et du partenariat à long terme que nous sommes en train de tisser avec la FIFA afin d’obtenir les droits de diffusion pour le compte des principales chaînes européennes de service public. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA est un événement sportif en plein essor, parmi les plus enthousiasmants du calendrier. Nous sommes bien déterminés à travailler en lien avec la FIFA pour que le plus grand nombre puisse profiter du football féminin sur notre continent. Nous considérons le football féminin comme un pilier de notre stratégie de contenu et de la nouvelle plateforme numérique que nous entendons lancer l’année prochaine."