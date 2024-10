Bibiana Steinhaus-Webb : "Le but est d’aider les femmes arbitres à exprimer tout leur potentiel"

"Je suis ravie de voir la nouvelle génération de femmes arbitres s’imposer et montrer ce dont elle est capable"

"Je suis fière d’avoir rejoint la FIFA. Nous vivons une période incroyable où le football féminin est en pleine expansion. Les attentes autour de l’arbitrage sont donc elles aussi de plus en plus élevées", a indiqué celle qui été nommée le 7 octobre dernier .

"C’est incroyable de participer à cet événement. Grâce au travail réalisé par celles et ceux qui m’ont précédé, de nombreuses arbitres talentueuses dirigent les rencontres de la Coupe du Monde Féminine U-17, ici, en République dominicaine. Leur niveau est tout simplement impressionnant", a ajouté l’ancienne arbitre internationale

Au sifflet, Steinhaus-Webb a connu une carrière au long cours, qui s’est achevée en 2020. Au cours de ses 26 années de service, elle s’est distinguée à plusieurs reprises par la qualité de ses décisions, qui lui ont notamment valu d’être, encore aujourd’hui, la seule arbitre à officier en finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ (2011) et du Tournoi Olympique de Football féminin (2012).

"Grâce aux connaissances dont nous disposons par le biais des instructeurs et instructrices techniques des différentes associations membres, nous sommes déjà en mesure de les aider à exprimer leur potentiel, mais nous voulons en faire plus", a indiqué celle qui a été arbitre internationale FIFA de 2005 à 2020.

"Le but est de fournir un soutien global, qui couvre les aspects techniques, la santé, la condition physique et la préparation mentale. Nous souhaitons véritablement préparer au mieux les femmes arbitres, à tous les niveaux."

Bibiana Steinhaus-Webb, Head of Women’s Refereeing

Être arbitre est l'un des voyages les plus incroyables que vous puissiez entreprendre dans le football, car cela vous fait progresser non seulement en tant qu'arbitre mais aussi en tant que personne.

Au total, Steinhaus-Webb a participé à trois éditions de la Coupe du Monde Féminines (2011, 2015 et 2019), à quatre éditions de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ et à la Coupe du Monde masculine U-17 de la FIFA, Brésil 2019™, cette dernière en tant que première arbitre assistante vidéo présente à une compétition masculine.

Pour elle, les compétitions de jeunes sont essentielles à la formation des arbitres. "Je suis ravie de voir la nouvelle génération de femmes arbitres s’imposer et montrer ce dont elle est capable, d’abord en U-17, puis en U-20 et jusqu’au plus haut niveau. "