Bibiana Steinhaus-Webb nommée cheffe du département de l’Arbitrage féminin de la FIFA

Figure emblématique de l’arbitrage, l’Allemande sera chargée de poursuivre le développement des femmes arbitres

Pierluigi Collina se félicite de cette nomination

Des avancées majeures ont été réalisées dans l’arbitrage féminin ces dernières années

La FIFA a annoncé aujourd’hui la nomination de Bibiana Steinhaus-Webb au poste de cheffe du département de l’Arbitrage féminin. L’ancienne arbitre FIFA a connu une carrière exceptionnelle : première femme à tenir le sifflet en finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et du Tournoi Olympique de Football féminin, l’Allemande a – entre autres – également officié lors de matches de Bundesliga masculine.

Policière de profession, Steinhaus-Webb obtient sa licence d’arbitre auprès de la Fédération Allemande de Football en 1995. Elle devient arbitre FIFA dix ans plus tard, et officie durant neuf compétitions de la FIFA entre 2008 et 2021.

En tant que cheffe du département de l’Arbitrage féminin, Steinhaus-Webb sera chargée à la fois de superviser et d’accentuer le développement des femmes arbitres à tous les niveaux, notamment lors des compétitions féminines de la FIFA et dans le cadre d’initiatives pédagogiques, le tout en collaboration avec les confédérations et les associations membres de la FIFA.

"Je suis absolument ravie de rejoindre la FIFA", a déclaré Steinhaus-Webb après sa nomination. "Je me réjouis de pouvoir apporter ma pierre à l’édifice et d’aider l’arbitrage féminin à poursuivre son essor. La FIFA s’emploie depuis plusieurs années à améliorer l’arbitrage dans sa volonté de développer le football en général. C’est un honneur pour moi d’apporter mon expérience et de favoriser la croissance de l’arbitrage féminin partout dans le monde."

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, s’est lui aussi exprimé : "La FIFA reste engagée dans la promotion et la croissance du football féminin, ainsi que dans l’optimisation de ses formidables opportunités de développement. L’arbitrage rentre, bien évidemment, dans le champ de ces opportunités. De par sa personnalité et son expérience, Bibiana Steinhaus-Webb nous aidera grandement à atteindre cet objectif. J’ai hâte de travailler avec elle au cours des années à venir."

Le président de la Commission des Arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, a pour sa part déclaré : "Bibiana possède une très vaste expérience de l’arbitrage et connaît extrêmement bien les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes arbitres. Autant d’atouts essentiels qui nous aideront à accompagner la nouvelle génération de femmes arbitres."