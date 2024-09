Annonce des arbitres des huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™

La FIFA nomme les arbitres et les assistants pour les matchs des 11 et 12 septembre

Au total, 58 femmes arbitres sont en charge des matchs en Colombie

Le support vidéo de football (VS) est testé lors du tournoi

Les arbitres ont été confirmés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™, qui se joueront les mercredi 11 septembre et jeudi 12 septembre.

Le 11 septembre, le match entre l'Espagne, tenante du titre, et le Canada, à Cali, sera arbitré par Hyeonjeong Oh (République de Corée), assistée de sa compatriote Kyoungmin Kim et de Supawan Hinthong (Thaïlande), avec Vincentia Amedome (Togo) comme quatrième arbitre.

Le match suivant du programme double au stade Pascual Guerrero, entre la Colombie, pays hôte, et la République de Corée, sera arbitré par le trio espagnol composé de Marta Huerta (arbitre), Guadalupe Porras et Eliana Fernández (assistantes), avec la Mexicaine Lizzet García comme quatrième arbitre.

À Bogotá, Maria Sole Ferrieri Caputi (Italie) arbitrera le match entre le Brésil et le Cameroun, assistée de sa compatriote Tiziana Trasciatti et de Vanessa Gomes (Portugal), avec Karen Hernández (Mexique) comme quatrième arbitre. Le match du Mexique contre les États-Unis, également à Bogotá, sera arbitré par l'arbitre Iuliana Demetrescu (Roumanie), assistée de Svitlana Grushko (Ukraine) et Amina Gutschi (Autriche), avec Casey Reibelt (Australie) comme quatrième arbitre.

Le 12 septembre, l’Allemagne affrontera l’Argentine à Bogotá, avec Shahenda Saad (Égypte) comme arbitre, assistée de Soukaina Hamdi (Maroc) et Asma Ouahab (Algérie), avec Casey Reibelt (Australie) comme quatrième arbitre. Le match du Japon contre le Nigeria, également à Bogotá, sera arbitré par le trio américain Natalie Simon (arbitre), Meghan Mullen et Kali Smith (assistantes), avec l’Uruguayenne Anahí Fernández comme quatrième arbitre.

A Medellín, la RDP Corée - Autriche sera arbitrée par le trio chilien Dione Rissios (arbitre), Marcia Castillo et Leslie Vásquez (assistantes), avec Astrid Gramajo du Guatemala comme quatrième arbitre. Le match suivant, entre la France et les Pays-Bas, sera arbitré par Ivana Martinčić de Croatie, assistée de sa compatriote Maja Petravić et Staša Špur de Slovénie avec Veronika Bernatskaia de la République kirghize comme quatrième arbitre.

Au total, 58 femmes arbitres, dont 18 arbitres, 36 arbitres assistantes et quatre arbitres de soutien, dirigent les matchs de la compétition, qui se déroule du 31 août au 22 septembre.

L'histoire s'écrit également en Colombie avec l'expérimentation du Football Video Support (VS), une alternative simplifiée aux arbitres assistants vidéo (VAR), alors que la FIFA continue de promouvoir l'utilisation de la technologie pour aider les arbitres.